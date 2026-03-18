Sénégal: Importation frauduleuse de poulets - L'IPAS dénonce une concurrence déloyale des « poulets morgue »

A quelques jours de la fête de l'Eid El Fitr, les acteurs de la filière avicole du Sénégal tirent la sonnette d'alarme sur la présence sur le marché de poulets importés, en violation de la loi. Selon les membres de l'Interprofession avicole du Sénégal, le marché sénégalais est inondé par des poulets issus de circuits d'importation douteux et menace le secteur et la santé des populations. L'IPAS a fait face à la presse hier à Diamniadio.

Selon le le président de l'organisation faitière, une concurrence déloyale leur est faite par des importations menées à partir de pays limitrophes où les quantités de poulets importés dépassent largement leurs besoins de consommation. Et c'est cet excédent qui est introduit sur le marché sénégalais via des canaux hors de contrôles des autorités et des services compétents. « Le constat technique est sans appel : notre marché est inondé par des flux informels massifs provenant de marchés limitrophes dont les volumes d'importation dépassent largement les capacités de consommation locale.

En 2023, les statistiques ont révélé des importations dans la sous-région s'élevant à près de 45 479 tonnes de poulets. Rapporté à la population de ces zones de transit, ce volume correspond à une consommation théorique de 17 kg par habitant, soit plus de trois fois la moyenne sous-régionale. Ce surplus d'environ 30 000 tonnes, équivalant à 20 millions de poulets, alimente inévitablement des circuits frauduleux qui aboutissent sur nos étals » a expliqué Dr El Hadji Mamadou Diouf président de l'IPAS.

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Un phénomène qui constitue une véritable sur le secteur entrainant des pertes financières aussi bien pour les acteurs que pour l'Etat. Les pertes sont estimées à plusieurs milliards sans parler des pertes d'emplois. Ce qui fait dire au président de l'IPAS qu'il s'agit d'une hémorragie financière avec un manque à gagner estimé à plus d'une centaine de milliards. « Cette fraude engendre un manque à gagner de 120 milliards de FCFA pour notre économie. 97 milliards de FCFA de chiffre d'affaires sont évincés au détriment de nos entreprises nationales, environ 60 000 emplois sont directement menacés ou supprimés...

Près de 4,8 milliards de FCFA échappent chaque année au Trésor Public, une somme qui pourrait équiper nos fermes modernes ou financer de nouvelles unités de production » a dénoncé M. Diouf. Au-delà des pertes économiques, l'IPAS indexe également une menace sanitaire pour les populations avec des ruptures dans la chaine de froid qui provoquent la contamination des produits.

L'IPAS lance une alerte sur la dangerosité de ces poulets qualifiés de « poulets morgues ». « Ces poulets subissent des cycles de congélation et de décongélation non maîtrisés, favorisant la prolifération bactérienne. Et, contrairement aux produits locaux, ces importations ne garantissent ni la date de production, ni le respect des normes vétérinaires internationales. Il s'y ajoute que rien ne garantit que ces produits répondent aux exigences du rite Halal, contrairement à notre production 100% locale, rigoureusement contrôlée » a expliqué M.Diouf.

Face à cette menace qui pèse sur leur activité, les acteurs de la filière annonce que désormais l'IPAS se constituera désormais systématiquement partie civile contre tout fraudeur ou revendeur peu scrupuleux identifié dans ces réseaux de trafic. Il y va, pour eux, de la préservation de l'intérêt général et la dignité des producteurs.

En perspective des fêtes de fin de ramadan et de carême, l'IPAS rassure les consommateurs que le marché sera bien approvisionné. « Le poulet local est disponible en quantité suffisante sur l'ensemble du territoire...La production est dimensionnée pour répondre à la demande de pointe de la Korité et de Pâques avec des produits de qualité supérieure, frais et sains », a assuré le président de l'interprofession avicole du Sénégal.