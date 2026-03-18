Ile Maurice: «Si mo swiv Bérenger mo pou nepli kapav mars dan Beau-Bassin»

Alors que le comité central du Mouvement militant mauricien (MMM) se tient cet après-midi, les tensions internes au parti se cristallisent autour de la question d'un éventuel retrait du gouvernement. À quelques heures de cette réunion décisive, Rajesh Bhagwan, secrétaire général du MMM, affiche clairement sa position : il ne compte pas suivre Paul Bérenger.

«Si mo swiv Bérenger, mo pou nepli kapav mars dan Beau-Bassin», lance-t-il sans détour. Pour Rajesh Bhagwan, la priorité reste les militants et l'électorat du parti. «Là où sont les militants et le MMM, je le serai. Ces gens ont mis beaucoup d'espoir en nous depuis des années. Kan monn fer letour mo sirkonskripsion pandan weekend zot tou inn dir mwa pa kit gouvernman. Sa mesaz-la monn gagne», explique-t-il.

Fort de plusieurs décennies d'engagement politique, il évoque les périodes de crise traversées par le MMM : «Mo finn konn bann kasir an 1983, 1993 ek 1997», soulignant que sans les militants, il n'aurait pas pu briguer autant de mandats électoraux. «Mo krwar dan lavwa bann militan», affirme-t-il.

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L'élu met également en avant les conséquences sociales d'un retrait du gouvernement. «Bann dimounn dan mo sirkonskripsion pou modi mwa si mo kit gouvernman», dit-il. «Kan ena enn ka dir, kisann-la ki soufer? Les députés ont un salaire, ceux qui ont un travail aussi, mais ceux dans le besoin qui n'ont pas de salaire, pensez à eux.»

Se défendant de toute ambition personnelle, Rajesh Bhagwan affirme : «Mo pann vinn dan gouvernman pou zwir, mo vinn travay», ajoutant qu'il répond présent «partou kot apel li» et qu'il a bâti sa crédibilité sur le terrain. Il souligne également sa simplicité de vie, affirmant n'avoir «jamais changé de voiture ni effectué de mission parlementaire».

Concernant sa récente distinction nationale, il précise : «Mo dekorasion GCSK se enn rekomandasion Paul Bérenger ki Premie minis inn aprouve. Mo pann al rod bout ni enn meday. Monn gagn li o merit apre 43 an kouma depite, konseye, adzwin mer, PPS, minis.» Il souligne : «J'ai été au service du peuple depuis 1982. C'est ça qui est le plus important pour moi.»

À quelques heures du comité central, dont il indique être impliqué dans l'organisation, il reconnaît la gravité de la situation : «Kan ena enn kriz dan enn parti, li enn tristes. A 77 an, mo pena nanye pou prouve.»

Enfin, il tient à clarifier sa position vis-à-vis de Paul Bérenger : «Bérenger pa mo lenmi. Nou ena bann lopinion diferan.» Tout en réaffirmant son désaccord sur un départ du gouvernement à ce stade : «Mo pa dakor kit gouvernman aster pou pa trair lespwar bann militan.»

Un comité central sous haute tension est donc attendu cet après-midi, avec en toile de fond une fracture assumée, mais que certains espèrent encore surmontable au sein du MMM.