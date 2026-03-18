Ile Maurice: Penser dans le vacarme

C'est assez satisfaisant de voir la philosophie quitter les bibliothèques pour réapparaître là où on ne l'attend pas. Sur les places publiques autrefois. Sur TikTok aujourd'hui. Des millions de jeunes écoutent ainsi les courtes méditations du créateur Mohammed Khaouni. Une phrase, quelques secondes, une voix posée face caméra. Des mots sur la solitude, l'authenticité, le sens de la vie. Certains y voient un phénomène superficiel. D'autres, plus attentifs, y décèlent quelque chose de plus profond : le retour d'un besoin ancien, presque instinctif, de philosopher.

Car la philosophie naît souvent dans les périodes d'incertitude. Friedrich Nietzsche l'avait pressenti avec une lucidité presque inquiétante : «Celui qui a un pourquoi qui lui tient lieu de but peut vivre avec n'importe quel comment.» Derrière les aphorismes qui circulent aujourd'hui sur les réseaux sociaux se cache en réalité cette même quête du «pourquoi». Une génération qui cherche un sens dans un monde devenu opaque.

Il serait facile de sourire devant ces fragments de pensée qui se diffusent à la vitesse d'un algorithme. Pourtant, l'histoire montre que les sociétés qui cessent de réfléchir sur elles-mêmes deviennent dangereuses pour elles-mêmes. Car pendant que les jeunes cherchent des réponses existentielles sur leurs écrans, le monde réel se transforme à une vitesse vertigineuse.

Les tensions au Moyen-Orient menacent à nouveau les routes énergétiques mondiales. Le détroit d'Ormuz, passage stratégique par lequel transite une part considérable du pétrole mondial, rappelle brutalement combien la géographie demeure un acteur central de l'histoire. Les grandes puissances redessinent leurs zones d'influence. Les alliances se recomposent. Les certitudes d'hier se fissurent.

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Dans ces moments, la tentation est grande de croire que l'histoire avance seule, comme une mécanique froide et inéluctable. Albert Camus refusait précisément cette idée. «Mal nommer les choses, écrivait-il, c'est ajouter au malheur du monde. » Penser, pour lui, était d'abord un acte de lucidité. Une manière de résister au chaos en refusant les illusions.

Cette exigence de lucidité n'a jamais été aussi nécessaire. Car la recomposition du monde touche aussi les petites nations. Et Maurice ne fait pas exception.

Dans l'entretien que l'express publie en pages 12 et 13, l'historien et ancien diplomate Olivier Hein rappelle une vérité souvent oubliée : l'île n'a jamais vraiment quitté l'échiquier stratégique de l'océan Indien. Dans son livre Star and Key, il décrit Maurice comme une position convoitée depuis des siècles par les puissances maritimes.

Les Hollandais, les Français, les Britanniques avaient compris très tôt que cette île se trouvait à la croisée des routes reliant l'Afrique, l'Asie et l'Europe. Aujourd'hui encore, ces routes transportent une part essentielle du commerce mondial.

La géographie, comme l'histoire, a la mémoire longue. Maurice a longtemps survécu grâce à une diplomatie d'équilibre : jouer des rivalités entre puissances plutôt que s'y soumettre. Une forme d'intelligence politique discrète, mais redoutablement efficace.

Mais le monde change. Dans un univers où les grandes puissances exigent de plus en plus des alignements clairs, la vieille stratégie de l'ambiguïté pourrait devenir plus difficile à maintenir. La question n'est plus seulement de rester sur l'échiquier. Elle est de ne pas redevenir une pièce que d'autres déplacent.

C'est ici que la réflexion philosophique retrouve toute sa pertinence. Nietzsche rappelait que «les convictions sont des ennemis de la vérité plus dangereux que les mensonges». Autrement dit : les certitudes absolues sont souvent les plus dangereuses. Dans un monde où les discours simplificateurs dominent, la capacité à douter devient une forme de sagesse politique.

Camus, lui, insistait sur la responsabilité individuelle face à l'histoire. «La vraie générosité envers l'avenir consiste à tout donner au présent.» Pour une petite nation comme Maurice, cela signifie penser lucidement sa place dans un monde en recomposition.

Jacques Attali formule cette idée de manière plus contemporaine : «L'histoire appartient à ceux qui savent l'écouter avant qu'elle ne parle trop fort.» Autrement dit, les sociétés qui anticipent les grandes transformations sont celles qui survivent le mieux aux tempêtes.

La philosophie virale que l'on voit apparaître sur les réseaux sociaux, aussi imparfaite soit-elle, témoigne peut-être de cette intuition collective : le monde traverse un moment charnière. Lorsque les sociétés ressentent confusément que quelque chose change, elles recommencent à poser les questions fondamentales. Qui sommes-nous ? Où allons-nous ? Que devons-nous préserver ?

Ces questions ne sont pas abstraites. Elles déterminent les choix politiques, économiques et diplomatiques. Que ce soit dans les fragments philosophiques d'un créateur numérique, dans les analyses historiques d'un chercheur ou dans les débats publics d'une démocratie, la réflexion reste la première défense d'une société contre les illusions.

Car l'histoire nous l'enseigne sans cesse : les guerres commencent souvent avec des certitudes et se terminent avec des regrets. Dans un monde saturé d'informations et de passions immédiates, la véritable urgence n'est peut-être pas d'agir plus vite.

Elle est de penser plus profondément. Et surtout de se rappeler que les nations, comme les individus, qui cessent de penser finissent toujours par laisser l'histoire penser à leur place.