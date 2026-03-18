Ile Maurice: Police - Tasers et caméras bientôt déployés

Le député de l'opposition Adrien Duval a interpellé le Premier ministre sur l'avancement des projets visant à moderniser la Mauritius Police Force, notamment l'introduction de tasers, de caméras corporelles et d'équipements d'enregistrement dans les véhicules de police.

En réponse, le chef du gouvernement a rappelé qu'un comité technique avait été mis en place par le commissaire de police afin de définir les modalités de mise en oeuvre de ces équipements. Concernant les tasers, ce comité a recommandé leur introduction pour les policiers de première ligne, en tant qu'alternative moins létale que les armes à feu. Les travaux se poursuivent actuellement pour établir les directives opérationnelles ainsi que le cadre légal encadrant leur utilisation.

S'agissant des caméras corporelles, Navin Ramgoolam a indiqué que la police a opté pour des radios multimédias intégrant des fonctionnalités de captation vidéo. Les procédures opérationnelles standard sont en phase finale de rédaction et des tests ont déjà été réalisés avec succès. Ces dispositifs sont actuellement utilisés à titre pilote.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Dans ce cadre, 250 policiers issus de différentes unités ont déjà été formés à l'utilisation de ces équipements dans le cadre d'un programme «Training of Trainers». Ils auront pour mission de former à leur tour d'autres membres de la force policière. Selon les informations communiquées, ces caméras devraient être déployées d'ici la fin du mois comme outil de protection pour les policiers les plus exposés aux agressions et aux incidents, tout en permettant de limiter les plaintes jugées futiles.

Par ailleurs, le Premier ministre a confirmé que les véhicules de police seront également équipés de systèmes de communication modernisés intégrant des caméras avec capacité d'enregistrement vidéo. Ce projet est actuellement en phase de finalisation.