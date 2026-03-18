Ile Maurice: Drogues synthétiques - 910 arrestations de 2024 à 2026

18 Mars 2026
L'Express (Port Louis)

Le député Dr Farhad Aumeer a interpellé Navin Ramgoolam, sur l'ampleur du phénomène des drogues synthétiques à Maurice, en sollicitant des données précises sur les arrestations, les zones les plus touchées ainsi que les laboratoires illégaux démantelés.

Dans sa réponse, le chef du gouvernement, s'appuyant sur des informations fournies par le commissaire de police, a indiqué que 822 consommateurs de drogues synthétiques ont été arrêtés entre le 1eᣴ septembre 2024 et le 12 mars 2026. Les régions les plus affectées sont les hautes Plaines-Wilhems, Grand-Port et Port-Louis Nord.

Navin Ramgoolam a également précisé les critères utilisés pour distinguer un dealer d'un trafiquant. Cette classification repose sur la quantité de drogue saisie et sa valeur marchande. Ainsi, un suspect est considéré comme dealer si la valeur de la drogue est inférieure à Rs 1 million, et comme trafiquant si elle dépasse ce seuil.

Sur la même période, 879 dealers et 31 trafiquants ont été arrêtés pour des infractions liées aux drogues synthétiques. Concernant les laboratoires clandestins, le Premier ministre a indiqué que plusieurs perquisitions ont été menées, permettant la saisie d'équipements utilisés pour la fabrication et la consommation de ces substances.

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