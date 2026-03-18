Ile Maurice: Dev Jokhoo annonce son départ

Le Commissaire des prisons, Dev Jokhoo, a annoncé son départ du Mauritius Prison Service ce mercredi 18 mars 2026. Dans un message adressé à l'ensemble du personnel, le haut responsable revient sur son passage à la tête de l'institution, entamé le 23 avril 2025, évoquant une période « intense », marquée par de nombreux défis. Il a tenu à remercier les officiers pour leur soutien durant ces onze mois.

Dev Jokhoo souligne également les exigences du poste de Commissaire des prisons, décrivant une fonction à plein temps, « 24/7 », nécessitant de nombreux sacrifices, notamment sur le plan familial. Il affirme que, malgré les difficultés, il a oeuvré à renforcer les capacités du personnel, notamment à travers l'organisation de formations, d'ateliers et de séminaires.

Parmi les initiatives mises en avant, il évoque, pour la première fois dans l'histoire du Mauritius Prison Service, l'envoi de trente membres du personnel en Inde pour une formation de renforcement des capacités d'une durée de quinze jours.

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Dans son message, il annonce également l'arrivée prochaine d'un nouveau Commissaire des prisons ainsi que de nouvelles affectations pour certains officiers. Il les exhorte à ne pas se décourager et à poursuivre leur mission avec dévouement, que ce soit pour l'institution, le pays ou le gouvernement en place.