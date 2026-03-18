Togo: Une agriculture résiliente et durable passe par des PPP

Face aux défis croissants des changements climatiques, le Togo mise sur le partenariat public-privé pour bâtir une agriculture résiliente et durable.

C'est le message central d'une concertation tenue mardi à Lomé, organisée dans le cadre d'une collaboration avec la FAO. La rencontre a réuni décideurs publics et acteurs privés autour de la stratégie nationale d'engagement du secteur privé dans les investissements climato-résilients et d'une stratégie de partenariat public-privé dans le domaine agricole. Il existe aujourd'hui des financements mondiaux pour permettre au secteur privé d'investir dans des solutions climatiques pour l'agriculture, l'élevage, la pêche et la foresterie, a indiqué la FAO.