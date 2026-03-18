Ethiopie: La Commission du Bassin du Zambèze salue le pays pour son projet de développement riverain

Addis-Abeba — Les délégués de la Commission du Bassin du Zambèze ont salué l'Éthiopie pour son remarquable projet de développement riverain, mettant en avant son rôle dans la restauration de l'environnement et la promotion d'un urbanisme durable.

Après leur visite des projets de développement riverain à Addis-Abeba, la présidente de la Commission du Bassin du Zambèze (ZAMCOM), Elice Engelbert, a déclaré : « C'est un projet incroyable », au-delà de ses attentes.

Elle a souligné le double objectif du projet, axé sur les espaces récréatifs et la conservation environnementale, en insistant sur son rôle dans la restauration écologique.

Elle a ajouté que ce projet constitue un exemple crucial de planification intégrée, qui répond aux intérêts divers de divers secteurs.

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Elle a exhorté les nations africaines à reconnaître leurs propres capacités pour des initiatives similaires, affirmant que les Africains ont la capacité de réaliser leurs propres projets.

« C'est un appel pour que les autres apprennent des Éthiopiens », a-t-elle dit, notant que des enseignements précieux peuvent être tirés de ces efforts localisés.

« Le gouvernement éthiopien a réussi à mobiliser les communautés, le secteur privé et diverses institutions pour sécuriser des ressources financières pour un projet qui se concentre principalement sur la restauration des environnements dégradés. »

Le secrétaire exécutif de la Commission du Bassin du Zambèze (ZAMCOM), Felix Ngamlagosi, a mis en lumière le potentiel transformateur du projet pour d'autres nations africaines.

Ngamlagosi a souligné que les rivières, autrefois polluées et négligées, connaissent une transformation remarquable.

Selon lui, cette initiative représente une solution significative à la dégradation environnementale et est capable de revitaliser les villes et les bassins versants.

« Le projet de développement riverain offre un environnement attractif où les gens peuvent se détendre, les entreprises prospérer et des emplois être créés pour les jeunes et les femmes », a noté le secrétaire exécutif.

De son côté, il a également exhorté les autres villes du continent à s'inspirer d'Addis-Abeba, où une planification efficace a le potentiel de transformer les zones urbaines en destinations attractives.

Le secrétaire exécutif a précisé que les réalisations de l'Éthiopie en matière de conservation environnementale et de gestion des bassins versants marquent un nouveau chapitre pour l'Afrique, démontrant la capacité du continent à innover et à construire pour l'avenir.

La déléguée de la ZAMCOM, Chipo Phiri, a déclaré : « De la montagne d'Entoto jusqu'au centre d'Addis-Abeba, le terrain était dégradé ; mais maintenant, il a été revitalisé ».

Elle a affirmé que le projet bénéficie non seulement à l'environnement, mais encourage également un changement culturel vers des modes de vie plus sains et démontre le potentiel des nations africaines à mobiliser des ressources internes.

Un autre délégué de la ZAMCOM, Gilbert Mawere, a décrit le projet de développement riverain comme un modèle pour une croissance économique positive en Éthiopie.

« Je suis très impressionné par les développements que j'ai constatés », a-t-il dit, en pointant les changements significatifs depuis sa dernière visite à Addis-Abeba il y a 15 ans.

Il a souligné l'importance d'une approche coopérative entre le gouvernement et le secteur privé pour parvenir à un développement global, et appelé à une collaboration renforcée entre les huit pays riverains du Zambèze pour adopter des initiatives similaires.

L'objectif de la ZAMCOM est de promouvoir l'utilisation équitable et raisonnable des ressources en eau du bassin du Zambèze, ainsi que leur gestion efficace et leur développement durable.