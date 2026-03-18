Ethiopie: Le pays apportera son financement au projet hydroélectrique de Koysha et appuiera la réalisation de l'aéroport de Bishoftu

Addis-Abeba — L'Italie a renouvelé son engagement en faveur des projets d'infrastructure majeurs de l'Éthiopie, en annonçant le financement du projet hydroélectrique de Koysha ainsi que de certaines composantes essentielles du futur aéroport de Bishoftu, dans un contexte de renforcement de leur coopération économique stratégique.

Une délégation de l'Éthiopie conduite par le ministre des Finances, Ahmed Shide, s'est rendue à Rome pour des échanges de haut niveau avec Giancarlo Giorgetti, ministre de l'Économie et des Finances de l'Italie.

Ces discussions visaient à renforcer la coopération économique bilatérale et à mobiliser des financements en faveur des projets prioritaires de développement.

Au cours des échanges, l'Italie a confirmé son engagement à soutenir l'achèvement du projet hydroélectrique de Koysha, notamment en contribuant à combler le déficit de financement encore existant.

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Les deux parties ont également salué les avancées notables réalisées dans le processus de refinancement et la mise en place de nouveaux mécanismes de financement, convenant de finaliser les étapes restantes dans les prochains mois.

Les discussions ont par ailleurs porté sur une éventuelle collaboration autour du projet d'aéroport de Bishoftu, considéré comme une initiative stratégique nationale.

La partie italienne a salué les performances remarquables de Ethiopian Airlines et a exprimé sa volonté de soutenir le financement de certaines composantes du projet par l'intermédiaire de ses institutions financières.

Dans cette perspective, les deux parties ont décidé de lancer des consultations techniques associant le groupe Ethiopian Airlines, ainsi que des conseillers financiers et techniques, afin de préciser les modalités et structures de financement.

La délégation comprenait également l'ambassadrice d'Éthiopie en Italie, Demitu Hambisa, ainsi que de hauts responsables du ministère des Finances et du groupe Ethiopian Airlines.

Par ailleurs, l'Italie a accepté de soutenir le programme de politique de développement de l'Éthiopie en coordination avec l'initiative de soutien budgétaire de la Banque mondiale, apportant ainsi un appui essentiel à la mise en oeuvre des réformes macroéconomiques en cours.

La rencontre s'est conclue par une réaffirmation de la volonté commune des deux pays de renforcer davantage leurs relations et de promouvoir des initiatives stratégiques en faveur d'une croissance économique durable et inclusive.