Ethiopie: Le pays et l'Italie consolident leur partenariat stratégique grâce à un accord de restructuration de la dette

Addis-Abeba — L'Éthiopie et l'Italie ont conclu un accord historique qui consolide leur partenariat stratégique en matière de développement et appuie les réformes macroéconomiques éthiopiennes.

Dans une avancée majeure pour la relance économique de l'Éthiopie, le ministre des Finances, Ahmed Shide, et son homologue italien, Giancarlo Giorgetti, ont procédé aujourd'hui à la signature d'un accord bilatéral de restructuration de la dette.

Cet accord s'inscrit dans le cadre des travaux du Comité des créanciers officiels, sous l'égide du Cadre commun du G20.

À cette occasion, Ahmed Shide a salué le rôle clé joué par l'Italie, mettant en avant son engagement déterminant dans la finalisation du Mémorandum d'entente conclu en juillet 2025 ainsi que dans l'aboutissement de cet accord.

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Il a souligné que cette coopération constitue un levier essentiel pour le redressement financier du pays.

De son côté, Giancarlo Giorgetti a qualifié cet accord de pleinement cohérent avec les priorités de réforme macroéconomique de l'Éthiopie.

Il a également rappelé qu'il s'inscrit dans le cadre du Plan Mattei pour l'Afrique, initiative stratégique de l'Italie visant à renforcer ses partenariats économiques et de développement avec le continent.

Cet accord devrait contribuer à restaurer la confiance des investisseurs, mobiliser un soutien international accru et accélérer la trajectoire de l'Éthiopie vers une croissance économique durable.