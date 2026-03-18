Cameroun: « Attention aux arnaques en ligne visant à inciter les fidèles à payer pour assister à des messes avec le Pape Léon XIV »

Yaoundé — « Attention aux escrocs qui tentent d'extorquer de l'argent en faisant croire que des billets sont en vente pour assister aux célébrations de la visite du Pape Léon XIV ». Tel est l'avertissement lancé par les autorités ecclésiastiques locales et la Nonciature au Cameroun, où, dans l'attente de la visite du Souverain Pontife, des escroqueries circulent sur les applications de messagerie pour inciter les fidèles à verser de l'argent afin de participer aux messes avec le Pape.

« À l'occasion de la visite apostolique du Saint-Père au Cameroun, prévue du 15 au 18 avril 2026, la Nonciature apostolique annonce que l'accès à toutes les célébrations liturgiques présidées par le pape Léon XIV, notamment à Yaoundé, Bamenda et Douala, sera entièrement gratuit », indique la Nonciature dans un communiqué. « Aucun billet ni aucune place ne seront vendus pour ces célébrations. Par conséquent, les fidèles sont invités à ne pas se laisser tromper par des initiatives privées cherchant à monétiser l'accès aux célébrations papales », poursuit le communiqué, qui souligne que « la visite apostolique du Saint-Père est avant tout un événement spirituel et ecclésial de grande importance pour l'Église au Cameroun et pour la nation tout entière ». « La Nonciature apostolique invite donc tous les fidèles, les communautés chrétiennes et les personnes de bonne volonté à se concentrer principalement sur la préparation spirituelle à cet événement historique : prière, célébrations liturgiques, moments d'adoration, catéchèse et engagement en faveur de la réconciliation ».

L'archidiocèse de Yaoundé a également publié un communiqué dans lequel il affirme vouloir « préciser à tous que le message scandaleux (qui circule sur les applications de messagerie) n'a rien à voir avec la position de l'Église dans de telles circonstances. L'accès à la messe n'a jamais été payant. Il s'agit donc simplement d'une arnaque à éviter ». « Visite du pape Léon XIV au Cameroun : aucun billet en vente, accès gratuit aux célébrations », a également réaffirmé l'archidiocèse de Douala sur Facebook.