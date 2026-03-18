Tunisie: Commerce - Plus de 33 000 jouets saisis et 22 000 pièces interdites à l'importation

La directrice de la qualité au ministère du Commerce et du Développement des exportations, Saloua Fatnassi, a confirmé ce mercredi 18 mars 2026 la saisie de plus de 33 000 jouets pour enfants sur le marché intérieur, parallèlement à l'interdiction d'importation de 22 000 autres pièces.

Lors de son intervention sur les ondes de la Radio Nationale, la responsable a insisté sur la nécessité d'acquérir les jouets pour enfants via les circuits légaux. Elle a ainsi mis en garde contre les risques liés à l'achat de ces produits dans les marchés parallèles ou dans les friperies.

Seloua Fatnassi a également souligné l'importance de choisir des jouets adaptés à l'âge des enfants afin de préserver leur sécurité et leur intégrité physique.