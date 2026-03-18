Tunisie: Fête de l'Indépendance et de l'Aïd el-Fitr - Garantir la continuité des services de retrait et payement électronique

La Banque Centrale de Tunisie a appelé les banques ainsi que l'Office National des Postes à prendre les mesures nécessaires pour garantir la continuité des opérations de retrait aux distributeurs automatiques de billets et des services de paiement électronique, à l'occasion des vacances de la Fête de l'Indépendance et de l'Aïd el-Fitr.

Dans une note officielle, l'institution a insisté sur la nécessité d'assurer l'approvisionnement régulier des distributeurs et la disponibilité technique des plateformes électroniques. L'objectif est de permettre le maintien des services financiers sans aucune interruption durant toute la période des congés.

La Banque Centrale a également mis l'accent sur l'importance d'une intervention rapide pour remédier à toute panne ou perturbation éventuelle, tout en préconisant des mesures préventives pour éviter d'éventuelles coupures.

Ces recommandations s'inscrivent dans une volonté de garantir le bon déroulement des transactions financières des citoyens, particulièrement en cette période de forte demande sur les services bancaires et électroniques liée aux festivités.