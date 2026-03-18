Tunisie: 12 morts et 41 blessés dans des frappes sionistes sur des quartiers de Beyrouth

Douze personnes ont été tuées et 41 blessées dans des frappes des forces de l'entité sioniste visant trois quartiers résidentiels densément peuplés du centre de la capitale libanaise, Beyrouth, dès les premières heures de mercredi, selon le ministère de la Santé.

Le ministère a annoncé que « le bilan des frappes menées par l'ennemi israélien à l'aube de ce mercredi dans les zones d'el Basta et Zoqaq el-Blat à Beyrouth s'élève à 12 morts, en plus de 41 blessés ».

Dans le sud, une frappe visant une voiture dans le centre de la ville de Saïda, la plus grande ville du sud du Liban, a causé la mort de deux personnes, dont un secouriste de la Défense civile libanaise, décédé des suites de ses blessures.

Les frappes israéliennes ont touché les quartiers résidentiels de Bashoura et Zoqaq el-Blat, au coeur de Beyrouth, sans avertissement préalable, tandis que les bombardements se poursuivaient dans la banlieue sud de la capitale.

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Les médias locaux ont rapporté qu'un appartement de Zoqaq el-Blat, densément peuplé et proche du siège du gouvernement, avait été visé.

Une autre frappe a également touché le quartier résidentiel de Basta, déjà frappé par Israël lors du précédent conflit entre l'occupation et le Hezbollah en 2024.