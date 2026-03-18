Tunisie: Récolte céréalière - 12 millions de quintaux collectés

Le ministère de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche maritime a indiqué que les quantités totales de céréales collectées au cours de la dernière saison ont atteint près de 12 millions de quintaux, dont 8,3 millions de quintaux de blé dur, 2,9 millions de quintaux d'orge et 0,65 million de quintaux de blé tendre.

Dans sa réponse à une question écrite posée par la députée Basma Hammami concernant le déroulement de la campagne de collecte des céréales et la souveraineté alimentaire, le ministère a précisé que la saison s'est déroulée sans difficultés notables. Cela a été possible grâce au renforcement des capacités de stockage disponibles par des capacités supplémentaires avoisinant un million de quintaux, ainsi qu'à la mise en place par l'Office des Céréales d'un plan opérationnel visant à transporter les récoltes depuis les centres de collecte.

Ce plan repose notamment sur une évacuation précoce dès le lancement de la campagne, fin mai 2025 dans le gouvernorat de Kairouan, ainsi que sur la suspension du plafonnement des charges des camions transportant les céréales.

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Le ministère a également souligné que, face aux impacts négatifs du changement climatique, des efforts sont déployés pour adopter des pratiques agricoles durables permettant d'améliorer la productivité et de préserver les ressources naturelles, notamment à travers l'amélioration de la fertilité des sols grâce à une rotation culturale adaptée.

Il a ajouté que des mesures sont également prises pour encourager les agriculteurs à poursuivre leurs investissements dans les grandes cultures, ainsi que pour mener des campagnes de sensibilisation ciblées visant à renforcer la protection des récoltes contre les incendies et les maladies. L'objectif est d'assurer la réussite des campagnes céréalières, de renforcer la production nationale et d'améliorer la balance commerciale, en soutien à la souveraineté alimentaire.