Tunisie: Dr Dalia El Euch remporte le prix international « Étoile montante »

Dr Dalia El Euch, professeure assistante à l'École supérieure des sciences et techniques de la santé de Sfax, a été honorée par le prestigieux prix international « Étoile montante », décerné par l'Union scientifique internationale spécialisée dans la recherche sur la pensée, le langage et la communication.

Selon un communiqué de l'Université de Sfax, cette distinction reconnaît les contributions scientifiques de la chercheuse dans le domaine de la compréhension des troubles de la communication et de la psychose.

Le prix, attribué par l'Union scientifique internationale (DISCOURSE), vise à évaluer et valoriser les recherches avancées, tout en honorant les talents qui apportent des contributions exceptionnelles dans les domaines de la pensée, du langage et de la communication à l'échelle mondiale.

Cette récompense souligne le rôle croissant de la recherche tunisienne dans les disciplines scientifiques liées au langage et à la santé mentale et met en lumière le rayonnement international des chercheurs locaux.