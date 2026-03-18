Tunisie: Météo - Un mercredi entre nuages passagers et douceur printanière

18 Mars 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

Le temps de ce mercredi sera marqué par de faibles précipitations sur l'extrême Nord-Est durant la matinée. Par la suite, le ciel sera dégagé avec seulement quelques nuages passagers sur l'ensemble du pays.

Le vent soufflera de secteur Ouest, assez fort près des côtes et faible à modéré dans les autres régions. Il se renforcera progressivement l'après-midi dans le Sud-Ouest. La mer sera, quant à elle, agitée.

Concernant les températures, les maximales oscilleront entre 18 et 22°C sur le Nord et les côtes Est. Elles avoisineront les 16°C sur les hauteurs et grimperont entre 23 et 26°C dans le reste du pays.

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