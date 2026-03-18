Tunisie: Après les dernières pluies - Le barrage de Sidi El Barrak fait le plein

En ce mois de mars 2026, les images spectaculaires du barrage de Sidi El Barrak, situé dans le gouvernorat de Béja, font le tour des réseaux sociaux. Rempli à 100 % de sa capacité depuis plusieurs semaines, le deuxième plus grand ouvrage hydraulique de Tunisie offre un spectacle de renaissance bleue au coeur des forêts du Nord-Ouest.

Après des années de stress hydrique marqué par des épisodes de sécheresse sévères, l'ouvrage affiche une belle santé . Avec une capacité de stockage de 287 millions de mètres cubes, ce barrage stratégique est aujourd'hui plein à craquer. Les clichés capturés par le photographe Noureddine Toujani montrent une étendue d'eau immense, bordée par la verdure luxuriante de la région de Nefza, témoignant de l'abondance des précipitations hivernales.

Contrairement à d'autres barrages du pays, Sidi El Barrak bénéficie d'une situation géographique privilégiée. Situé à seulement deux kilomètres de la mer Méditerranée, il capte les eaux des oueds côtiers avant qu'elles ne se perdent dans l'océan.

Un rempart contre la soif

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Le remplissage de ce barrage n'est pas seulement une victoire esthétique pour les amoureux de la nature ; c'est une bouffée d'oxygène pour l'économie nationale. Ce réservoir joue un rôle de pivot dans le système hydraulique tunisien. Via des stations de pompage performantes, ses eaux sont transférées vers le canal Medjerda-Cap Bon pour alimenter les robinets du Grand Tunis, du Sahel et de Sfax. Il sécurise également l'irrigation des périmètres agricoles du Nord, essentiels à la souveraineté alimentaire du pays.

La prudence reste de mise

Si l'enthousiasme est de mise, les experts de la Direction Générale des Barrages rappellent que la gestion de l'eau reste un défi de longue haleine. Voir Sidi El Barrak plein est un soulagement, mais cela ne doit pas faire oublier la nécessité de rationaliser la consommation selon un ingénieur hydraulique local. Alors que le printemps s'installe, la Tunisie aborde la saison estivale 2026 avec une sérénité retrouvée sur le front de l'approvisionnement en eau, portée par les records de ce géant du Nord-Ouest.

Il y a lieu de noter que le barrage de Sidi El Barrak est le deuxième plus grand de Tunisie après celui de Sidi Salem. Sa particularité réside dans son système de pompage qui permet d'inverser le cours naturel de l'eau pour la distribuer vers les régions les plus arides du pays.