Tunisie: Radio Nationale-Meilleures oeuvres dramatiques du Ramadan - Les résultats annoncés

Les résultats du concours de la radio nationale des meilleures oeuvres dramatiques du Ramadan - édition Ramadan 2026 - ont été annoncés il y a peu, lors d'une soirée spéciale animée par Abir Boulila. L'événement s'est tenu dans le hall de l'Établissement de la radio tunisienne, en présence d'une élite de créateurs du monde de la fiction, ainsi que du jury composé de plusieurs spécialistes de renom dans les domaines audiovisuel et cinématographique.

Au total, 14 oeuvres en compétition pour les meilleures productions dramatiques tunisiennes du Ramadan se sont disputé 17 prix.

La série télévisée « El Matbaa » du réalisateur Mehdi Hmili a raflé la majorité des récompenses.

Palmarès : Catégorie séries

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Meilleure série : « El Matbaa »

Meilleure réalisation : Mehdi Hmili pour « El Matbaa »

Meilleur scénario : Mehdi Hmili pour « El Matbaa »

Meilleur rôle masculin : Le jury a décidé d'attribuer deux prix distincts (et non ex aEquo) :

Younes Farhi (rôle de Najib) dans « El Matbaa »

Mohamed Mrad (rôle de Farouk) dans « Khatifa »

Meilleur rôle féminin : Lamia Amri (rôle de Khadija) dans « Khatifa »

Meilleur second rôle féminin : Eya Bellagha (rôle de Yamna) dans « Khatifa »

Meilleur second rôle masculin : Abdelhamid Bouchnaq (rôle de Taher) dans « El Matbaa »

Meilleure musique originale : (ex aEquo)

Karim Thlebi pour « Hayat »

Slim Arjoun pour « El Matbaa »

Meilleurs costumes : Anis Ayari pour « El Matbaa »

Meilleur maquillage et coiffure : Anissa Ghlala pour « Khatifa »

Meilleur décor : Mohamed Attia pour « El Matbaa »

Meilleur montage : Rawchen Mizouri et Oumaima Aouinti pour « El Matbaa »

Meilleure image : (ex aEquo)

Adonis Ramadan pour « Hayat »

Farouk Laâridh pour « El Matbaa »

Meilleur son et mixage : Moez Cheikh et Khalil Ben Rahim pour « El Matbaa »

Le jury a également attribué son prix spécial à l'actrice Molka Aouij pour son rôle de « Khawla » dans « El Matbaa ».

Prix de la meilleure oeuvre valorisant l'image positive de la femme - Ramadan 2026 :

« Hayat »

Catégorie feuilletons

Meilleure série courte : « Bab Bnet Sabria dans les années 70 » du réalisateur Zied Letiem

Le concours comprenait 6 séries télévisées (« Khatifa », « Ghibouia », « Accident », « Clash », « Hayat » et « El Matbaa ») ainsi que 8 feuilletons (« Hedhi Akhertha », « Bab Bnet Sabria dans les années 70 », « Affaires administratives », « Saha Pro », « Mach Normal », « Sahebek Rajel 2 », « Ramadan Alina » et « Docteur Love 2 »).

La soirée a également été marquée par un hommage à la production dramatique radiophonique au sein de la radio tunisienne, dont le prix a été remis à l'acteur et réalisateur Anouar Ayachi.

À noter que l'Établissement de la Radio Tunisienne a produit 8 oeuvres dramatiques radiophoniques durant cette saison de Ramadan 2026.

Observations du jury

Le jury, présidé par Mohsen Friji, ingénieur du son, était composé de Ines Arafa (réalisatrice et universitaire spécialisée en cinéma et audiovisuel), Naïla Gharbi (critique et journaliste), Ahmed Hafiane (acteur), Mervet Medini Kamoun (universitaire) et Mohamed Maghraoui (directeur de la photographie).

Le jury a salué la diversité, la richesse et l'évolution notable des productions dramatiques. Il a également félicité la télévision nationale pour son choix de formats courts (séries de 10 épisodes), jugé réussi, tout en recommandant d'améliorer la stratégie de communication pour la promotion des productions.

Il a par ailleurs loué la qualité du jeu d'acteurs ainsi que le haut niveau de professionnalisme des équipes techniques, considérés comme des éléments clés de la réussite.