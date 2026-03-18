Afrique: CAN 2025 - Le Sénégal annonce un recours devant le TAS

La Fédération sénégalaise de football a annoncé son intention de saisir le Tribunal arbitral du sport afin de contester la décision de la Confédération africaine de football de retirer au Sénégal son titre de la Coupe d'Afrique des nations 2025, attribué dans la foulée au Maroc.

Dans un communiqué officiel, l'instance sénégalaise a dénoncé une décision jugée « injuste » et « inacceptable », affirmant qu'elle porte atteinte à l'image du football africain. Elle a précisé qu'un recours sera introduit dans les plus brefs délais auprès de la juridiction sportive internationale basée à Lausanne.

Cette décision de la CAF intervient après les घटनements survenus lors de la finale disputée à Rabat, au cours de laquelle la sélection sénégalaise avait temporairement quitté la pelouse pour protester contre une décision arbitrale controversée. Bien que les joueurs soient ensuite revenus pour poursuivre la rencontre, remportée initialement sur le terrain, l'instance continentale a estimé qu'il s'agissait d'une infraction aux règlements disciplinaires.

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En conséquence, la CAF a infligé une défaite sur tapis vert au Sénégal et attribué le titre au Maroc, une mesure exceptionnelle qui a suscité de vives réactions.

À ce stade, le Maroc demeure officiellement champion d'Afrique, dans l'attente de l'issue de la procédure annoncée devant le TAS, seule instance habilitée à statuer en dernier ressort sur ce litige.