Tunisie: EST - Sorti sur blessure vers la fin du match, dimanche dernier - Hamza Jelassi dans le doute

Le diagnostic a révélé une élongation du ligament latéral du genou. Sa participation au quart de finale retour est en suspens.

La Presse -- Il a quitté le terrain à la 77' lors du quart de finale aller de la Champions League disputé dimanche dernier contre Al Ahly, marchant difficilement et visiblement souffrant. Le lendemain, Hamza Jelassi a subi des examens médicaux. Le diagnostic a révélé une élongation du ligament latéral du genou. Selon les bruits de couloir, le joueur a exprimé l'envie de jouer le match retour contre Al Ahly, ce samedi. Renseignement pris, une source bien informée nous a indiqué que «tout dépendra de l'évolution de son état de santé.

La décision sera prise à la dernière minute».

L'axe central de la défense compte déjà une absence de taille, celle de Yassine Meriah. Victime d'une rupture au ligament croisé en novembre 2024, Meriah s'est forcé à reprendre la compétition pour pouvoir participer à la Coupe du monde des clubs l'été dernier. Il traîne depuis les séquelles d'un retour prématuré à la compétition (lésions aux ménisques). Le staff tech- nique retient donc la leçon et ne veut prendre aucun risque avec Hamza Jelassi.

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Au cas où Jelassi serait forfait en prévision du quart de finale retour, Patrice Beaumelle réfléchira à une nouvelle organisation de la défense. C'est Ben Hmida qui sera son remplaçant comme défenseur central, un poste qu'il a occupé souvent au passé.

Départ demain pour Le Caire

L'élongation est beaucoup moins dangereuse qu'une rupture du ligament, mais cette blessure nécessite des soins et un travail spécifique de remise en forme, ce qu' est en train de faire Hamza Jelassi. Il devra d'ailleurs accompagner ses camarades et prendra avec eux l'avion qui les emmènera au Caire.

A ce propos, la délégation «sang et or» affrètera un avion spécial qui décollera demain de l'aéroport Tunis-Carthage.

Acte de Yasser Ibrahim : l'EST saisit la CAF

S'adressant au public après le match avec un geste de menace de mort avec la main, l'acte déplacé du défenseur d'Al Ahly, Yasser Ibrahim, ne passera pas inaperçu, pas pour la direction de l'Espérance de Tunis en tout cas.

La direction du club a saisi la CAF. Si on se réfère aux règlements de la Confédération Africaine de Football, les mesures disciplinaires peuvent priver le joueur de disputer le quart de finale retour au Caire. On verra ce qui se passera dans les couloirs de la CAF qui a déjà sanctionné Al Ahly en lui imposant le huis clos. A signaler que l'instance africaine a reporté l'examen de l'appel d'Al Ahly concernant le huis clos de ce samedi. Le club cairote a dénoncé hier ce report, alors que la commission devait statuer aujourd'hui. Le match retour se déroulera donc à huis clos.