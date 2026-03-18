Le ton n'est plus à la contestation sportive, mais à l'affrontement d'État. À la suite de la décision rendue par la commission d'appel de la Confédération africaine de football (CAF), retirant à l'équipe nationale du Sénégal son titre de champion d'Afrique 2025 au profit du Maroc, le gouvernement sénégalais a réagi à travers un communiqué publié ce 18 mars. En rejetant catégoriquement la décision de retirer le titre de Champion d'Afrique 2025 aux Lions de la Teranga, Dakar dénonce une corruption systémique et exige une intervention internationale.

Dans ce document, les autorités estiment que cette décision tardive constitue une remise en cause des principes fondamentaux de l'éthique sportive, notamment l'équité, la loyauté et le respect du résultat acquis sur le terrain. Elles considèrent également qu'elle repose sur une interprétation contestée du règlement constituant une « lecture manifestement erronée ».

Le gouvernement indique, en conséquence, rejeter cette décision et appelle à l'ouverture d'une enquête internationale indépendante, évoquant des soupçons de dysfonctionnements au sein des instances dirigeantes de la CAF.

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Par ailleurs, le Sénégal affirme son intention de recourir aux voies de droit appropriées, y compris devant les juridictions internationales compétentes telles que le Tribunal arbitral du sport (TAS) à Lausanne, afin de faire valoir la primauté du résultat acquis sur le terrain.

Le communiqué souligne également que cette situation pourrait affecter la crédibilité de l'instance continentale et la confiance du public envers les institutions sportives africaines.

En outre, le gouvernement rappelle son attachement à la reconnaissance du mérite sportif et à la préservation des résultats issus de compétitions disputées conformément aux règles.

Enfin, les autorités sénégalaises ont exprimé leur solidarité à l'égard des ressortissants sénégalais actuellement détenus au Maroc à la suite des incidents survenus lors de la finale, et assurent suivre ce dossier avec attention en vue d'une issue favorable.

Le Sénégal réaffirme ainsi sa volonté de défendre les droits de sa sélection nationale dans le respect des procédures établies. Pour le pays de la Teranga, la deuxième étoile n'est pas une option administrative, mais un fait historique que seule une instance partiale pourrait tenter de nier. Le duel entre Dakar et Le Caire ne fait que commencer.