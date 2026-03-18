Sénégal: Grande mosquée de Touba - Démarrage des travaux de rénovation ce jeudi

Le Khalife général des mourides, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, va procéder au lancement des travaux de rénovation et d'embellissement de la Grande Mosquée de Touba demain, jeudi 19 mars 2026, coïncidant avec le 29e jour du Ramadan. L'annonce a été faite, le 16 mars 2026, par son porte-parole, Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre, au cours d'une déclaration. Serigne Mountakha Mbacké, a-t-il informé, procédera personnellement à la pose de la première pierre de ces travaux. L'événement coïncide avec les 10 derniers jours du Ramadan.

Le porte-parole précise que la présence des fidèles résidant hors de Touba n'est pas requise et invite la famille de Serigne Touba Khadim Rassoul, fondateur du Mouridisme, à y assister. Serigne Bass a également rappelé que le projet de rénovation de la Grande mosquée de Touba sera entièrement financé par les fidèles, suivant ainsi l'exemple des prédécesseurs de Serigne Mountakha Mbacké. Il a souligné que la sacralité du lieu doit être préservée.

«La mosquée est sacrée ; elle sera rénovée avec de l'argent licite», a-t-il rassuré, notant qu'aucun financement extérieur ne sera accepté. Serigne Bass a donc appelé les fidèles à davantage se mobiliser pour soutenir ce projet. Il faut rappeler que depuis l'appel du Khalife pour ce projet, les fidèles ont déjà apporté des contributions importantes.

«Nous avons rassemblé une importante somme», a révélé le porte-parole, sans toutefois dévoiler le montant. Le guide religieux a saisi l'occasion pour retracer l'histoire de la construction de la Grande mosquée de Touba, qui est une recommandation de Khadimou Rassoul. Serigne Mouhamadou Moustapha Mbacké, premier khalife de Serigne Touba, en avait fait son projet phare et avait déployé tous les efforts pour concrétiser ce voeu du fondateur du Mouridisme. Tous les khalifes successifs de Serigne Touba ont apporté leurs contributions à ce projet.

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