Sénégal: Incendie au garage « Rak Mi » - Une trentaine de véhicules calcinés

Un violent incendie, survenu dans la nuit du lundi au mardi vers 23 h, a ravagé le garage «Rak Mi» situé à Keur Massar, derrière la zone de stationnement des cars «Ndiaga Ndiaye». Le sinistre a réduit en cendres une trentaine de véhicules, laissant les victimes et les riverains dans la désolation.

Il est 8 h 28 ce mardi 17 mars 2026. Le jour se lève sur un décor de cauchemar au garage «Rak Mi». Entre les carcasses de véhicules noircies et tordues, le sable encore humide et parsemé de flaques d'eau laissées par les sapeurs-pompiers porte les stigmates d'une nuit d'horreur. Dans un silence pesant, les mécaniciens, visages fermés et regards perdus, mesurent l'ampleur du désastre. Debout face aux débris, Thiaka Djiby Faye regarde son fils extraire la ferraille d'un pneu de camion. Ce vulcanisateur (professionnel du pneu) peine à articuler : «J'étais à la maison quand l'un de mes fils m'a appelé pour m'annoncer la nouvelle. J'ai eu le choc de ma vie.

Tout mon matériel, mes pneus et mon compresseur sont partis en fumée. J'ai perdu des millions de FCfa», confie le père de famille. Souba Baldé, gardien des lieux depuis 2012, affirme avoir déjà alerté les vendeurs de café et évité des départs de feu à deux reprises par le passé. «Ils ont l'habitude d'allumer des foyers à même le sol avec du bois sec et ne les éteignent pas toujours correctement», explique-t-il.

Selon lui, c'est vers 23 h, alors qu'il dînait, qu'une odeur de brûlé l'a alerté. «Des chauffeurs ont réussi à déplacer certains véhicules en urgence, mais avec les fagots de bois et le matériel inflammable à proximité, le feu s'est propagé à une vitesse fulgurante», ajoute Souba. Concernant l'intervention des secours, le vigile souligne un problème majeur d'accès : «Les sapeurs-pompiers ont dû faire un grand détour pour se positionner sur le terrain situé derrière le garage, car les cars «Ndiaga Ndiaye» sont garés de manière anarchique et bloquent le passage».

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Les responsables du garage déplorent une perte incommensurable Cheikh Tidiane Dat, chef de garage, abonde dans le même sens. Ému, il refuse d'avancer un chiffre précis : «Il y avait beaucoup de véhicules neufs en réparation, sans compter les caisses à outils. Seuls les propriétaires pourront évaluer le préjudice réel».

Plus loin, Soda Gaye, vendeuse de petits-déjeuners, s'indigne de l'attitude de certains témoins. Accoudée au poteau d'une tente de fortune, elle fustige le voyeurisme numérique : «Pendant que les flammes gagnaient du terrain, des gens restaient en hauteur pour filmer la scène et faire des «lives» sur TikTok. Si chacun avait pris un seau d'eau au lieu de son téléphone, les dégâts seraient peut-être moindres», s'emporte-t-elle.