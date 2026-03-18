Afrique: Après le retrait de la CAN 2025 au Maroc, le monde du football se paie la CAF

La Confédération africaine de football (CAF) a décidé de retirer la CAN 2025 au Sénégal sur forfait, attribuant le titre au Maroc sur tapis vert. Un tremblement de terre dans le monde du football. Celui-ci a réagi, tournant en dérision la CAF.

L'Afrique du football fait la une du monde entier, et ce n'est pas pour les bonnes raisons. Joueurs, dirigeants, observateurs, tous tournent en dérision la décision de la Confédération africaine de football (CAF). Une petite compilation des réactions suffit à comprendre l'ampleur de la consternation. Asisat Oshoala, internationale nigériane et légende du football africain, a réagi sur ses réseaux sociaux. « Le Maroc est champion d'Afrique dans le livre de la CAF, pas dans le nôtre !!! », a-t-elle écrit sur X.

Dans les colonnes de Ouest-France, l'ancien sélectionneur du Sénégal Alain Giresse a aussi fait part de son indignation. « C'est scandaleux parce qu'on s'appuie sur les règlements que l'on épluche au centimètre près, mais les Sénégalais ont déjà été sanctionnés avec de grosses amendes et des punitions. Deux mois après, ces messieurs de la CAF, les grands manitous du football, considèrent que les Sénégalais, en sortant du terrain, auraient perturbé les Marocains pour qu'ils perdent le match. C'est quoi ces conneries ? Quand je vois ce que représente le football en Afrique, la CAF pense vraiment améliorer l'image du football africain avec cette décision ? Elle va être fière de quoi ? »

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L'ancien international égyptien Mido a quant à lui vilipendé le président de la Confédération africaine de football. « Bravo à Motsepe. Vous nous avez tous fait passer pour ce que certains Occidentaux veulent que nous soyons ! Nous ressemblons maintenant à un continent d'idiots, de corrompus. L'Afrique mérite mieux ! Il faut une révolution dans le football africain ! Tous ces gens doivent partir, et aujourd'hui, pas demain ! Je ne suis pas contre le Maroc. J'aime le Maroc et les Marocains, et j'ai beaucoup d'amis marocains que j'aime et respecte profondément, mais enfin, les gars, ça suffit ! Vous avez perdu sur le terrain. Le Sénégal était la meilleure équipe en finale. Ils méritent d'être champions d'Afrique, c'est clair et simple, et vous le savez tous ! Je voulais vraiment féliciter mes amis marocains, mais je ne peux pas vous féliciter pour quelque chose que vous avez gagné au bureau et non sur le terrain ! »

Mardi soir, Claude Le Roy a aussi fait part de son étonnement, avant de taper du poing sur la table. « Je ne pouvais pas penser une seule seconde que la CAF pourrait aller aussi loin dans le grand-guignolesque. Quand on voit comment la CAF est dirigée par M. Motsepe, qui est le vassal de Gianni Infantino et qui voulait depuis le début absolument donner cette Coupe au Maroc... Le Maroc a fait une super CAN et méritait sur la compétition de gagner, mais en finale, c'est le Sénégal qui a été le meilleur. Personne ne pouvait imaginer entendre une telle déclaration deux mois après. Ça fait des années que toutes les décisions arbitrales sont bafouées par la CAF. J'ai souvent parlé d'Infantino, qui se considère comme le Trump du football africain, qui pense qu'il a tous les droits, qu'il dirige les phases finales. »

Le gouvernement sénégalais a aussi tapé du poing sur la table, dans un communiqué dénonçant une « tentative de dépossession injustifiée ».