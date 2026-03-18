Afrique: Décision de la CAF - Le Sénégal dénonce une « tentative de dépossession injustifiée »

Le gouvernement du Sénégal a exprimé, ce 18 mars 2026, sa vive consternation à la suite de la décision rendue par le jury d'appel de la Confédération africaine de football (CAF). Cette décision vise à retirer à la sélection nationale sénégalaise son titre de champion d'Afrique 2025 pour l'attribuer au Maroc.

Dans un communiqué officiel, les autorités sénégalaises qualifient cette décision « d'inédite » et d'« une gravité exceptionnelle ». Elles estiment qu'elle va à l'encontre des principes fondamentaux de l'éthique sportive, notamment l'équité, la loyauté et le respect de la vérité du terrain.

Le gouvernement considère en outre que cette décision repose sur une interprétation « manifestement erronée » du règlement, la jugeant à la fois « grossièrement illégale » et « profondément injuste ». En remettant en cause un résultat acquis sur le terrain, à l'issue d'une rencontre disputée dans le respect des règles, la CAF porterait, selon Dakar, atteinte à sa propre crédibilité ainsi qu'à la confiance des peuples africains envers les institutions sportives continentales.

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Face à cette situation, le Sénégal rejette fermement toute tentative de remise en cause du mérite sportif de son équipe nationale. «Le Sénégal rejette sans ambiguïté cette tentative de dépossession injustifiée », note-on.

Les autorités annoncent également leur intention de saisir toutes les voies de recours possibles, y compris les juridictions internationales compétentes, afin de faire valoir leurs droits et de rétablir le résultat sportif.

Par ailleurs, le gouvernement appelle à l'ouverture d'une enquête internationale indépendante sur de possibles soupçons de corruption au sein des instances dirigeantes de la CAF.