communiqué de presse

240 millions de dollars pour allier protection côtière et croissance portée par le secteur privé pour renforcer les chaînes de valeur de l'économie bleue au Bénin et en Mauritanie

Le Groupe de la Banque mondiale a approuvé aujourd'hui un financement total de 240 millions de dollars -dont 207 millions de dollars au titre de l'Association internationale de développement (IDA), 5 millions de dollars provenant du fonds fiduciaire PROBLUE et 28 millions de dollars de capitaux privés--pour lancer la première phase du Programme régional pour l'économie bleue et la résilience des zones côtières d'Afrique de l'Ouest (WACA+). Le programme aidera le Bénin et la Mauritanie à protéger les littoraux vulnérables contre l'érosion et les inondations, à renforcer les chaînes de valeur de l'économie bleue et à créer des milliers d'emplois nouveaux et mieux rémunérés pour les communautés côtières.

Les zones côtières d'Afrique de l'Ouest, qui abritent plus de 360 millions de personnes, constituent de véritables moteurs de croissance économique. Cependant, les pressions sur les moyens de subsistance s'intensifient, notamment dans des secteurs tels que le tourisme, la pêche, l'aquaculture et les services portuaires, qui recèlent un fort potentiel de création d'emplois. Le programme WACA+ apporte les investissements ciblés nécessaires pour protéger ces économies et soutenir une croissance durable de l'emploi. « Les communautés côtières d'Afrique de l'Ouest sont en première ligne face aux changements climatiques, confrontées à la perte des écosystèmes et des actifs économiques dont elles dépendent. WACA+ apporte la réponse intégrée qu'exigent ces défis », déclare Chakib Jenane, directeur régional de la Banque mondiale pour le pôle de compétence Planète, soulignant l'urgence de cette initiative. « En investissant dans les infrastructures de protection côtière, dans les capacités nationales de gestion du littoral et dans les petites entreprises, le programme contribuera à réduire l'exposition à l'érosion côtière et aux inondations pour plus de 530 000 personnes et à créer des milliers d'emplois de meilleure qualité. »

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Au Bénin, le programme stabilisera l'estuaire de la Bouche du Roy et l'embouchure du fleuve Mono, protégeant ainsi les habitations, les terres agricoles, les zones touristiques et les corridors de transport stratégiques. En Mauritanie, il renforcera la bande dunaire qui protège Nouakchott, réduisant les risques d'inondation pour des quartiers densément peuplés et des actifs économiques essentiels. Dans les deux pays, WACA+ soutiendra la restauration à grande échelle des écosystèmes, notamment jusqu'à 3 000 hectares de mangroves et de zones humides côtières, afin d'améliorer la productivité halieutique, de réduire les risques liés aux ondes de tempête et d'élargir les opportunités en matière d'écotourisme et d'aquaculture. Parallèlement, il s'attachera à mobiliser et à renforcer le secteur privé en investissant dans les capacités entrepreneuriales, à travers des formations, des accompagnements et une assistance technique destinés aux micros, petites et moyennes entreprises (MPME), aux coopératives, aux associations de producteurs, ainsi qu'aux entreprises dirigées par des femmes et des jeunes. D'ici 2031, plus de 31 000 personnes devraient bénéficier des activités de renforcement des capacités.

Pour assurer la durabilité à long terme de la gestion des zones côtières, le programme appuiera la mise en oeuvre des plans nationaux de développement du littoral, renforcera la surveillance côtière et soutiendra une meilleure gouvernance des aires protégées. Il mobilisera également des outils performants de mobilisation de capitaux privés, notamment des subventions pour les MPME et une garantie de crédit partielle de portefeuille en Mauritanie, qui permettront de débloquer jusqu'à 20 millions de dollars de nouveaux prêts en faveur des entreprises de transformation du poisson. La Phase 1 de WACA+ devrait générer environ 13 000 emplois mieux rémunérés au Bénin et en Mauritanie dans les secteurs de la pêche, de l'aquaculture, de l'écotourisme, de l'hôtellerie, de la logistique et des activités de restauration de la nature. Les femmes et les jeunes demeurent des bénéficiaires prioritaires tout au long du programme.

À mesure que ces efforts nationaux progressent, WACA+ renforce également les fondements d'une réponse régionale unifiée aux défis côtiers communs. « Aucun pays ne peut lutter seul contre l'érosion côtière ou bâtir une économie bleue florissante. Les forces qui façonnent le littoral ouest-africain ne connaissent pas de frontières, et les solutions doivent être à leur image », affirme Marina Wes, directrice par intérim de la Banque mondiale pour les programmes régionaux. « WACA+ constitue une véritable plateforme régionale, reliant les pays entre eux, harmonisant les politiques et mobilisant une expertise partagée pour protéger les communautés côtières, soutenir la création d'emplois et stimuler une croissance durable dans toute la région. Cette coopération est indispensable pour préserver le littoral commun et ouvrir de nouvelles perspectives d'emplois à des millions de personnes. »

WACA+ s'appuie sur les acquis des phases précédentes et en cours du Programme WACA, qui visent à renforcer la résilience côtière et à protéger les rivages et communautés vulnérables d'Afrique de l'Ouest. Le signe « + » reflète l'ambition du programme d'amplifier les efforts de développement côtier tout en exploitant davantage le potentiel de l'économie bleue comme moteur de développement socio-économique, notamment à travers la création d'emplois. Les phases futures de WACA+ élargiront le soutien à d'autres pays d'Afrique de l'Ouest, avec pour objectif final de protéger plus de 1,3 million d'hectares d'espaces marins, de renforcer la résilience de plus de 850 000 personnes et de soutenir plus de 50 000 emplois dans l'ensemble de la région.