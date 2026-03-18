Congo-Brazzaville: Nutrition - Une alimentation saine, levier de performance pour les judokas

La question de l'alimentation des sportifs, notamment des judokas, était au cœur d'une conférence animée le 14 mars, à la Maison russe, par la nutritionniste et coach en santé Anastasia Aleshina. Devant un public composé de pratiquants de judo, d'acteurs du sport et d'étudiants, l'intervenante a mis en lumière le rôle déterminant d'une alimentation saine et équilibrée dans la performance ainsi que la longévité sportive.

Dès l'entame de son propos, Anastasia Aleshina a rappelé que bien s'alimenter ne se limite pas à satisfaire la faim. « Il ne s'agit pas seulement de manger pour manger, mais de manger pour renforcer le corps humain », a-t-elle affirmé, insistant sur le lien direct entre nutrition, énergie et récupération.

Pour les judokas, dont la discipline exige puissance, endurance et maîtrise du corps, l'équilibre alimentaire est essentiel. La sportive et diététicienne russe recommande une alimentation structurée autour de trois repas par jour, intégrant protéines, glucides complexes et matières grasses de qualité. « Les protéines soutiennent la masse musculaire, tandis que les glucides complexes assurent une énergie durable », a-t-elle précisé.

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Dans sa communication, elle a mis en garde contre une erreur fréquente chez les sportifs : la consommation excessive de glucides raffinés, présents dans les boissons sucrées, pâtisseries, alcools et fast-foods. « Ces produits ne vous apportent aucune force sur la durée. Ils donnent une énergie brève, puis provoquent une fatigue rapide », a-t-elle averti. Elle a souligné leur implication dans des pathologies comme le dérèglement hormonal, l'infertilité, le diabète, le cancer ou les maladies cardiovasculaires.

Par ailleurs, Anastasia Aleshina exhorte la réduction de la consommation d'aliments transformés, de grillades et même des arachides, très consommées localement. Ils peuvent causer des allergies et d'autres réactions en cas d'excès ou de mauvaise conservation.

Pour elle, l'hydratation constitue un pilier fondamental de la performance. « Un sportif doit boire entre 1,5 et 2,5 litres d'eau par jour. L'eau participe au transport des nutriments et à l'élimination des toxines », a expliqué la spécialiste. Une hydratation insuffisante peut entraîner une baisse de concentration et de rendement physique.

Autre point abordé : la digestion, souvent négligée. Pour la conférencière, un système digestif sain garantit une meilleure assimilation des nutriments. « Les intestins sont la base de votre énergie. Si votre digestion est perturbée, votre performance le sera aussi », a-t-elle souligné, recommandant la consommation régulière de légumes et des repas pris dans le calme et aux heures adaptées.

Au-delà des recommandations techniques, le message principal reste celui de la responsabilité individuelle. « Votre vie est entre vos mains. Personne ne prendra soin de votre santé à votre place », a-t-elle déclaré. Elle a invité les judokas, mais aussi tous les participants, à adopter progressivement de meilleures habitudes alimentaires.

Présente à cette rencontre, la directrice de la Maison russe, Maria Fakhrutdinova, a salué l'initiative. « Nous avons constaté une forte consommation de gras, de sel et de sucre au sein de la jeunesse. Il ne s'agit pas d'interdire, mais d'encourager la vigilance », a-t-elle déclaré, annonçant la volonté de diffuser le contenu de cette conférence sur les réseaux sociaux de la Maison russe.

Du côté des participants, Me Bueso-Nzambi Ghislain, deuxième vice-président de la Fédération congolaise de judo, a salué une communication utile pour le milieu sportif. « Très souvent, les sportifs mangent sans véritable connaissance. Aujourd'hui, nous comprenons mieux ce qui est bénéfique pour notre corps », a-t-il reconnu. Il a promis de relayer ces enseignements dans les clubs.

Au terme de cette conférence, un message clair s'est dégagé : pour les judokas, la performance ne dépend pas uniquement de l'entraînement, mais aussi de l'assiette. Une alimentation saine et équilibrée apparaît ainsi comme un véritable allié sur le tatami comme dans la vie quotidienne.