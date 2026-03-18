Tunisie: Vol de cuivre - Un technicien d'une entreprise publique à la tête d'un réseau

Un réseau criminel spécialisé dans le vol de câbles en cuivre appartenant à une entreprise publique a été démantelé à Manouba. L'opération, menée par la brigade de la police judiciaire, a permis la saisie d'environ 500 kilogrammes de cuivre.

Selon les premiers éléments de l'enquête, cités par Mosaïque Fm, le réseau était dirigé par un technicien travaillant au sein même de l'entreprise ciblée, en complicité avec un chauffeur de taxi et un troisième individu actuellement en fuite. Les suspects auraient constitué une organisation structurée dédiée à l'extraction et au vol de câbles en cuivre.

Les investigations ont été déclenchées à la suite d'une recrudescence notable de ce type de vols dans la région, causant d'importants préjudices matériels et financiers à l'entreprise publique concernée. Les malfaiteurs procédaient notamment à l'arrachage des câbles pour les récupérer, perturbant ainsi les installations.

Les enquêteurs ont en outre saisi des équipements professionnels appartenant à l'entreprise, utilisés par le principal suspect pour faciliter les opérations de vol. Le chauffeur de taxi assurait, pour sa part, le transport des quantités dérobées.

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Deux suspects ont été placés en garde à vue, tandis que le troisième fait l'objet d'un avis de recherche. Une procédure judiciaire a été engagée en vue de leur traduction devant la justice.