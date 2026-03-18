Tunisie/Egypte: Al Ahly/Espérance - Le match retour se jouera officiellement à huis clos

Le match opposant Al Ahly SC à l'Espérance Sportive de Tunis (EST) se jouera officiellement à huis clos, samedi 21 mars 2026 au Caire, dans le cadre du quart de finale retour de la Ligue des champions africaine.

Selon une source bien informée, la commission d'appel a refusé d'examiner la requête déposée par le club égyptien visant à contester la sanction de huis clos qui lui a été infligée. Al Ahly avait sollicité un traitement en urgence de son dossier afin d'obtenir une décision avant la tenue de cette rencontre décisive.

La même source précise que la commission, réunie mardi soir, a examiné en priorité d'autres dossiers, notamment celui du match Maroc - Sénégal, avant de rejeter la demande d'inscription de l'appel d'Al Ahly à l'ordre du jour.

Cette décision entérine définitivement la tenue de la rencontre sans public au stade du Caire, un élément susceptible d'influencer le déroulement de cette affiche très attendue entre deux poids lourds du football africain.