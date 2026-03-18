Tunisie/Egypte: Al Ahly/Espérance - Le match retour se jouera officiellement à huis clos

18 Mars 2026
La Presse (Tunis)

Le match opposant Al Ahly SC à l'Espérance Sportive de Tunis (EST) se jouera officiellement à huis clos, samedi 21 mars 2026 au Caire, dans le cadre du quart de finale retour de la Ligue des champions africaine.

Selon une source bien informée, la commission d'appel a refusé d'examiner la requête déposée par le club égyptien visant à contester la sanction de huis clos qui lui a été infligée. Al Ahly avait sollicité un traitement en urgence de son dossier afin d'obtenir une décision avant la tenue de cette rencontre décisive.

La même source précise que la commission, réunie mardi soir, a examiné en priorité d'autres dossiers, notamment celui du match Maroc - Sénégal, avant de rejeter la demande d'inscription de l'appel d'Al Ahly à l'ordre du jour.

Cette décision entérine définitivement la tenue de la rencontre sans public au stade du Caire, un élément susceptible d'influencer le déroulement de cette affiche très attendue entre deux poids lourds du football africain.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.