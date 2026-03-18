Tunisie: Tunis, capitale magique entre Orient et Méditerranée, saluée par la presse suisse

La capitale tunisienne séduit de plus en plus les observateurs étrangers. Le journal suisse NZZ am Sonntag, édition dominicale de la prestigieuse Neue Zürcher Zeitung, a récemment consacré un article à Tunis, la présentant comme une destination capable de combiner modernité et authenticité orientale.

L'ambassade de Suisse à Tunis a relayé le contenu de ce papier, soulignant la reconnaissance internationale portée à la ville et son attractivité croissante auprès des touristes européens, en particulier suisses.

Selon l'article, Tunis réussit à mêler l'élégance contemporaine et le charme de sa vieille ville, offrant aux visiteurs un voyage sensoriel unique où le bleu de la Méditerranée contraste avec la profondeur des ruelles de la médina. Le journaliste insiste sur l'existence d'une "autre Tunis", hors des sentiers touristiques classiques, un secret que le voyageur curieux peut découvrir en quête de calme et d'authenticité.

La médina, gardienne du patrimoine

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Le texte de la NZZ am Sonntag décrit la médina comme le coeur battant de Tunis, véritable gardienne du patrimoine culturel et architectural de la ville. Les ruelles s'illuminent au coucher du soleil, les chants arabes résonnent depuis les cafés populaires, et les odeurs du thé à la menthe et de la street food tunisienne emplissent l'air.

La presse suisse souligne aussi que ce quartier ancien conserve son identité et son rythme de vie propres, loin de l'agitation du tourisme de masse, et permet au visiteur de vivre une expérience authentique et intime de la ville.

La même source met également en avant la ville nouvelle de Tunis, avec son architecture élégante, ses larges avenues ombragées, ses cafés historiques et ses commerces modernes. La capitale s'ouvre ensuite sur le lac de Tunis et les quartiers nord, avant d'offrir un accès facile à des sites emblématiques tels que Carthage, la banlieue chic de La Marsa et le village de Sidi Bou Saïd, célèbre pour ses maisons blanches et bleues suspendues entre ciel et mer, qualifiées par le journal de "tableau artistique" ou de "Côte d'Azur tunisienne".

Le journaliste suisse insiste sur la facilité de déplacement grâce aux transports publics, notamment le train, permettant de relier rapidement la capitale aux sites historiques et aux villages côtiers. Ces atouts placent Tunis comme une destination idéale pour les city breaks, alliant culture, gastronomie et détente au bord de la Méditerranée.

Une destination montante pour le tourisme culturel et urbain

L'article souligne que Tunis offre un équilibre parfait entre patrimoine, vie locale et loisirs, consolidant sa place comme destination pour le tourisme urbain et culturel. La presse suisse valorise également l'hospitalité des habitants et l'art de vivre tunisien, qui font de chaque visite une expérience conviviale et enrichissante.

Cette mise en lumière contribue à renforcer la position de la Tunisie sur le marché touristique européen, notamment auprès des touristes suisses. Selon les données officielles, le marché suisse a enregistré une croissance de 17,6 % jusqu'à fin juillet 2025, l'un des taux les plus élevés parmi les marchés européens traditionnels. Les visiteurs suisses, attirés par le tourisme culturel et alternatif, représentent un segment à forte capacité de dépense pour le pays.

Sur un autre plan, l'article de la NZZ am Sonntag insiste sur le fait que Tunis dépasse le simple tourisme balnéaire. La capitale séduit par sa richesse historique, ses quartiers authentiques, sa gastronomie et ses paysages urbains contrastés, offrant aux visiteurs une immersion complète dans l'histoire et la culture tunisienne. Pour la presse suisse, Tunis est un secret bien gardé que seuls les voyageurs curieux et passionnés par la culture peuvent pleinement apprécier.