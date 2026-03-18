Tunisie: Bientôt, l'autoroute Tunis-Jelma sera opérationnelle - Un nouveau corridor pour le centre-ouest se profile

La présidente du Conseil du troisième district, du conseil des régions et des districts, Insaf Bekaïri, a annoncé, mardi 17 mars 2026, la tenue d'une réunion de travail dans le gouvernorat de Kasserine. Cette rencontre a réuni des représentants des troisième et quatrième districts, en présence du directeur régional de l'Équipement et d'un représentant de la Société nationale des chemins de fer tunisiens (SNCFT).

Selon Mme Bekaïri, l'objectif principal de cette réunion était de renforcer la coordination entre les districts et de promouvoir une approche de développement dépassant les frontières administratives, afin de favoriser l'intégration des infrastructures et la mise en œuvre de projets structurants dans l'ensemble des régions.

Projets routiers majeurs

Parmi les projets examinés, l'autoroute Tunis-Jelma, longue de 186 kilomètres, a été au centre des discussions. Destinée à relier la capitale aux régions du centre-ouest, cette autoroute devrait entrer en service à l'horizon 2027.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Les participants ont en outre évoqué le projet de rocade majeure de Kasserine, reliant l'Institut supérieur des études technologiques à la Cité Ezzouhour, qui devrait contribuer à désengorger la circulation en ville. Un autre projet concerne la construction d'un pont sur l'oued Bouhia à Fériana, sur la route nationale n°15, dont les études sont à un stade avancé.

Le corridor économique le long de la route nationale n°15, reliant Talabet à Majel Bel Abbès jusqu'au poste frontalier tuniso-algérien de Bouchabka, a également été présenté, en raison de son rôle stratégique pour le développement des échanges commerciaux avec l'Algérie.

Dans le même temps, le projet de doublement de la route nationale n°13, reliant Kasserine à Sfax via Sidi Bouzid, progresse et attend la finalisation des procédures de financement. La finalisation de la rocade de Kasserine et son raccordement à cette route nationale avancent également sur le plan administratif.

Projets ferroviaires

Le secteur ferroviaire a également été abordé. La ligne n°6 reliant Tunis à Kasserine est toujours en phase d'études et de procédures foncières, tandis que la ligne n°11, reliant Kalaa Sghira à Kasserine via Kairouan, a vu ses études achevées, avec un avancement notable dans l'élaboration du cahier des charges pour sa première tranche.

Les travaux de rénovation et de doublement de la ligne n°22, reliant Bab Jedid à Mahdia via Moknine, se poursuivent également, en direction de la zone touristique.

Mme Bekaïri a insisté sur l'importance d'accélérer le rythme de réalisation de ces projets et de lever les obstacles administratifs et techniques afin de désenclaver les régions intérieures et promouvoir un développement équitable et inclusif.