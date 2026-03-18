Tunisie: Mohamed Rabhi - 380 tonnes de produits alimentaires saisis et 50 commerces fermés

Le directeur général de l'Instance Nationale de la Sécurité Sanitaire des Produits Alimentaires (INSSPA), Mohamed Rabhi a indiqué que dans le cadre du programme de contrôle mis en place à l'occasion du mois de Ramadan, environ 100 équipes de l'administration centrale et des directions régionales ont été mobilisées chaque jour.

Il a précisé, dans une déclaration à la radio, que depuis le début du mois sacré, plus de 10 000 visites de terrain ont été effectuées, permettant d'identifier de nombreuses infractions, notamment le non-respect des conditions d'hygiène lors de la préparation, de la présentation et du stockage des produits alimentaires.

Selon Mohamed Rabhi, ces inspections ont conduit à la fermeture d'une cinquantaine de commerces, à l'émission de plus de 600 avertissements écrits, à la rédaction d'environ 300 procès-verbaux judiciaires et à la saisie effective de 380 tonnes de produits alimentaires impropres à la consommation.

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Il a également appelé les citoyens, à l'approche de l'Aïd el-Fitr, à acheter leurs pâtisseries uniquement dans des commerces ouverts au public et soumis aux contrôles sanitaires, et à éviter les achats auprès des vendeurs ambulants ou sur les circuits non régulés, car les produits proposés pourraient être dangereux pour la santé.