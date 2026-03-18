Tunisie: Mohamed Rabhi - 380 tonnes de produits alimentaires saisis et 50 commerces fermés

18 Mars 2026
La Presse (Tunis)

Le directeur général de l'Instance Nationale de la Sécurité Sanitaire des Produits Alimentaires (INSSPA), Mohamed Rabhi a indiqué que dans le cadre du programme de contrôle mis en place à l'occasion du mois de Ramadan, environ 100 équipes de l'administration centrale et des directions régionales ont été mobilisées chaque jour.

Il a précisé, dans une déclaration à la radio, que depuis le début du mois sacré, plus de 10 000 visites de terrain ont été effectuées, permettant d'identifier de nombreuses infractions, notamment le non-respect des conditions d'hygiène lors de la préparation, de la présentation et du stockage des produits alimentaires.

Selon Mohamed Rabhi, ces inspections ont conduit à la fermeture d'une cinquantaine de commerces, à l'émission de plus de 600 avertissements écrits, à la rédaction d'environ 300 procès-verbaux judiciaires et à la saisie effective de 380 tonnes de produits alimentaires impropres à la consommation.

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Il a également appelé les citoyens, à l'approche de l'Aïd el-Fitr, à acheter leurs pâtisseries uniquement dans des commerces ouverts au public et soumis aux contrôles sanitaires, et à éviter les achats auprès des vendeurs ambulants ou sur les circuits non régulés, car les produits proposés pourraient être dangereux pour la santé.

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