Tunisie: A l'occasion de l'Aïd et Fitr - L'ONSR appelle au respect des règles de sécurité

L'Observatoire National de la Sécurité Routière (ONSR) a recommandé aux usagers de la route, dans un communiqué publié ce mercredi, de respecter un ensemble de mesures et de règles de sécurité routière, notamment la réduction de la vitesse et le respect des distances de sécurité, en les doublant en cas de pluie. Ces recommandations interviennent dans un contexte de forte affluence routière attendu, en raison de la coïncidence des vacances de l'Aïd el-Fitr avec un long week-end, ainsi que des prévisions de précipitations.

Le communiqué insiste sur la nécessité de vérifier la bonne condition technique du véhicule avant de prendre la route, en particulier la sécurité des pneus, des essuie-glaces et du système d'éclairage, afin de garantir une conduite sûre dans toutes les conditions. Il rappelle également l'importance d'allumer les feux de croisement en cas de pluie ou de visibilité réduite, même en plein jour, pour assurer la clarté de la route pour tous les usagers.

L'Observatoire encourage à éviter les dépassements dangereux ou inutiles, surtout en période de forte circulation et sur des routes glissantes, ainsi que les freinages brusques susceptibles de provoquer une perte de contrôle du véhicule. Il souligne l'importance de boucler sa ceinture de sécurité et de ne pas utiliser le téléphone portable au volant, en restant pleinement concentré sur la route.

Le communiqué attire également l'attention sur la vigilance envers les piétons et l'importance de leur céder le passage, notamment dans les zones urbaines et autour des stations de transport, ainsi que la prudence accrue à l'approche des intersections, des virages et des passages piétons, en tenant compte de la visibilité réduite sous la pluie.

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Enfin, l'Observatoire recommande de ne pas conduire sous l'effet de la fatigue et de s'arrêter pour se reposer lorsque nécessaire, en particulier lors de longs trajets. Les conducteurs de motos sont exhortés à porter un casque de protection, à utiliser leurs feux de jour comme de nuit, à faire preuve d'une extrême prudence et à éviter les déplacements non indispensables par temps de pluie.