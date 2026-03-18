Tunisie: Cité des Sciences à Tunis - Ce samedi, deuxième édition de la Journée du Film Documentaire

18 Mars 2026
La Presse (Tunis)
Par S. R

Dans le cadre de son programme scientifique pour l'année 2026, la Cité des Sciences de Tunis organise la deuxième édition de la Journée du Film Documentaire Tunisien, le samedi 28 mars 2026.

Cet événement vise à valoriser la production documentaire tunisienne, à encourager le dialogue entre les réalisateurs et le public, et à stimuler la réflexion sur les enjeux culturels, historiques et environnementaux qui concernent la Tunisie.

Le programme prévoit la projection de sept documentaires tunisiens : Hadith al-Qura al-Amazighiya et Hadith al-Sokhour et Al-Shtiwa du réalisateur Abdel Haq Trichouni, Raïs al-Abhar et Al-Hulafâ' Mithl al-Dhahab du réalisateur Hichem Ben Ammar, ainsi que Al-Zari'a de la réalisatrice Fathia Khadhir et Aménagement urbain de la ville de Tunis du réalisateur Mohamed Saleh Al-Arqi, produit par l'Agence d'Aménagement Urbain du Grand Tunis.

Les projections se feront en présence des réalisateurs et seront suivies de sessions de discussion avec le public. Le professeur universitaire et chercheur spécialisé en histoire amazighe, Fathi Ben Mamer, animera le débat autour du film Hadith al-Qura al-Amazighiya, tandis que l'architecte Afaf Binous présentera le film Aménagement urbain de la ville de Tunis.

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Il est à noter que cette journée est ouverte au grand public, ainsi qu'aux professionnels, chercheurs et passionnés de cinéma documentaire, offrant un espace de dialogue et de réflexion sur les grands enjeux qui façonnent le présent et l'avenir de la Tunisie.

 

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