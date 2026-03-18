Tunisie: Sensibiliser les enfants aux premiers secours

18 Mars 2026
La Presse (Tunis)

L'Association du Petit Secouriste, en partenariat avec la Cité des Sciences de Tunis, a lancé un projet de sensibilisation aux premiers secours destiné aux enfants, qui sillonnera l'ensemble du territoire tunisien afin de diffuser la culture du secourisme auprès de cette tranche d'âge.

Le projet, dont les premières activités auront lieu à la Cité des Sciences de Tunis le mardi 24 mars 2026, vise à former une nouvelle génération d'enfants conscients et éduqués, capables de réagir correctement en situation d'urgence, tout en découvrant le monde réel des secours.

Cette initiative ambitionne également de changer la mentalité des enfants et de leur donner les moyens de sauver des vies. Les participants auront l'occasion de réaliser des mises en situation et des exercices pratiques de secourisme, favorisant l'apprentissage actif et le développement cognitif.

Cette expérience sera la première étincelle capable de transformer la mentalité d'un enfant et de lui permettre de sauver une vie humaine.

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Il est à noter que l'Association du Petit Secouriste, créée en juin 2019, est la première association arabe à disposer d'un projet pédagogique dédié aux premiers secours pour les enfants âgés de 5 à 14 ans, et s'attache à sensibiliser les plus jeunes aux principes essentiels du secourisme.

 

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