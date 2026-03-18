Maroc: Le Groupe socialiste-Opposition ittihadie dénonce l'augmentation faramineuse des prix des carburants

La multiplication des foyers de tension à travers de larges territoires et voies de circulation et d'échanges commerciaux internationaux, vient exaspérer les frustrations et le mécontentement de larges pans de la société marocaine, d'autant qu'une hausse manifestement exorbitante des tarifs de carburants vient attiser les flammes de la cherté de la vie, notamment dans le contexte du mois sacré de Ramadan qui a toujours été caractérisé par la multiplication exponentielle des dépenses des ménages, notamment celles concernant l'alimentation.

L'Union Socialiste des Forces Populaires, parti politique qui s'est distingué à travers l'histoire contemporaine du Maroc par son action politique et sociale pour le progrès, la justice et l'égalité, entre autres principes et valeurs, est intervenu avec virulence en s'élevant contre la gestion passive et titubante du gouvernement face à cette situation pour le moins inquiétante. Aussi, dans le cadre de sa mission constitutionnelle de parti d'opposition, le parti des forces populaires n'a-t-il pas manqué de se mobiliser pour la gestion sereine effective et efficiente de cette conjoncture pour le moins délicate à travers les quatre coins de la planète.

Et c'est particulièrement dans la sphère de l'hémicycle que se sont élevées les voix des députés et conseillers parlementaires des deux Groupes d'opposition ittihadie dénonçant une hausse des prix aussi importante qu'immédiate et rapide et une gestion incohérente manquant d'esprit d'initiative et de visibilité d'horizon.

En effet et dans ce contexte de vigilance et de mobilisation, les parlementaires, membres des deux Groupes d'opposition ittihadie, n'ont pas manqué de fustiger le caractère anachronique et incompréhensible de l'attitude tenue par les décideurs gouvernementaux dans ce contexte particulier, requérant une vigilance plus importante dans la recherche d'issue à cette crise.

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Le député parlementaire, membre du Groupe socialiste-Opposition ittihadie à la Chambre des représentants, Moulay El Mehdi Al Alaoui a, dans cette veine, adressé au ministre de l'Industrie et du Commerce une question écrite ayant trait au contrôle des prix au lendemain de la hausse des tarifs des carburants.

Le parlementaire usfpéiste a souligné que toute hausse des tarifs des carburants suscite l'inquiétude de voir justifier toute hausse des prix consécutive, interpellant les instances compétentes en exigeant un contrôle rigoureux du marché à même d'éluder toute augmentation incohérente et non justifiée des tarifs. Moulay El Mehdi Al Alaoui a, ainsi, interpellé ledit responsable gouvernemental au sujet des mesures préconisées par son département dans ce contexte particulier et délicat de même qu'il s'est enquis des dispositions prises pour la protection du consommateur et la préservation de son pouvoir d'achat.

Pour sa part, le député parlementaire, membre du Groupe socialiste-Opposition ittihadie, Hamid Ed-derrak a interpellé la ministre de l'Economie et des Finances au sujet de la problématique de l'augmentation des tarifs des carburants marquée par la rapidité de son application en comparaison avec la lenteur de sa baisse ( !)

Le député parlementaire usfpéiste s'est enquis notamment des points suivants :