Maroc: Tanger - Formation au profit des entreprises et acteurs économiques de la région, du 15 avril au 14 mai

La Chambre de commerce, d'industrie et de services (CCIS) de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima organise, du 15 avril au 14 mai à Tanger, son deuxième cycle de formation au titre de 2026, destiné aux entreprises et aux acteurs économiques de la région.

Ce cycle de formation, qui se déroulera sous forme de huit séances, s'inscrit dans le cadre des actions menées par la Chambre régionale visant à renforcer les capacités des entreprises et à accompagner les opérateurs économiques vers l'adoption de modèles de gestion plus performants, innovants et durables.

Selon la Chambre régionale, le programme de la formation portera sur plusieurs thématiques clés visant à consolider les compétences managériales et à mieux répondre aux enjeux actuels de performance et de durabilité, rapporte la MAP. Les sessions aborderont notamment le leadership et le management, le développement d'un mindset orienté résultats et performance, la responsabilité sociétale des entreprises (RSE), l'économie circulaire ainsi que le calcul et la gestion du bilan carbone.

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A travers cette initiative, la Chambre entend doter les entreprises de la région d'outils et de pratiques managériales leur permettant d'améliorer leur compétitivité, tout en intégrant les dimensions environnementales et sociétales dans leurs stratégies de développement.

Cette initiative intervient dans le prolongement d'un premier cycle de formation organisé par la CCIS durant le mois de janvier, au profit des petites et moyennes entreprises (PME) de la région. Le premier cycle avait ainsi été articulé autour de plusieurs modules portant notamment sur le capital humain, la qualité et la conformité opérationnelle (fondamentaux ISO 9001:2015), la gestion des coûts, la législation des entreprises ainsi que la prospection et la participation aux foires et salons.