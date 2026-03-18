Afrique: Décision du jury d'appel de la CAF - 'Consterné', Dakar réclame une enquête internationale pour soupçons de corruption

18 Mars 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le gouvernement sénégalais a fait état mercredi de sa "vive consternation" relative à la décision du jury d'appel de la Confédération africaine de football (CAF) déclarant le Maroc vainqueur de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2025 au détriment du Sénégal, tout en demandant "l'ouverture d'une enquête internationale indépendante pour soupçons de corruption au sein des instances dirigeantes de la CAF".

"Le gouvernement du Sénégal exprime sa vive consternation suite à la décision rendue par le jury d'appel de la Confédération africaine de football, visant à retirer à l'équipe nationale du Sénégal son titre de champion d'Afrique 2025 pour l'attribuer au Maroc", déclare-t-il dans un communiqué.

Le jury d'appel de la CAF, réuni mardi, a déclaré le Maroc vainqueur de l'édition 2025 de la CAN de football au détriment du Sénégal.

Il dit se fonder sur les articles 82 et 84 du règlement de la CAN pour déclarer le Sénégal forfait, le résultat de la finale étant homologué sur le score de 3-0 en faveur du Maroc.

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"Cette décision inédite, d'une gravité exceptionnelle, heurte de front les principes cardinaux qui fondent l'éthique sportive, au premier rang desquels figurent l'équité, la loyauté et le respect de la vérité du terrain", peut-on lire dans le communiqué rendu public mercredi par le gouvernement sénégalais.

Du point de vue du Sénégal, la décision du jury disciplinaire de la CAF "procède d'une lecture manifestement erronée du règlement, conduisant à une décision grossièrement illégale et profondément injuste".

Le jury disciplinaire de la CAF, autre instance juridique de l'instance dirigeante du football continental, avait dans une première décision confirmé la victoire sénégalaise tout en prenant des sanctions contre les deux sélections, en lien avec les incidents enregistrés lors de la finale jouée le 18 janvier dernier.

Les joueurs sénégalais avaient un moment déserté la pelouse volontairement pour protester contre la décision de l'arbitre d'attribuer un penalty litigieux, dans les toutes dernières secondes du match, en faveur du pays organisateur.

Après une dizaine de minutes de flottement, ils étaient revenus des vestiaires pour terminer la rencontre, avant de la remporter dans les prolongations. La décision du jury d'appel de la CAF vient donc annuler cette première décision.

"En remettant en cause un résultat acquis au terme d'une rencontre régulièrement menée à son terme et remportée dans le respect des règles du jeu, la CAF porte une atteinte sérieuse à sa propre crédibilité ainsi qu'à la confiance légitime que les peuples africains placent dans les institutions sportives continentales", argumente le gouvernement sénégalais.

Il ajoute que le Sénégal "ne saurait tolérer qu'une décision administrative vienne effacer l'engagement, le mérite et l'excellence sportive", tout en rejetant "sans ambiguïté cette tentative de dépossession injustifiée".

Aussi le gouvernement sénégalais demande-t-il "l'ouverture d'une enquête internationale indépendante pour soupçons de corruption au sein des instances dirigeantes de la CAF".

Le Sénégal compte par ailleurs user de "toutes les voies de recours appropriées, y compris devant les instances juridictionnelles internationales compétentes, afin que justice soit rendue et que la primauté du résultat sportif soit rétablie".

"Le gouvernement saisit l'occasion pour renouveler la solidarité de la nation toute entière envers les sénégalais détenus au Maroc suite aux incidents de la finale de la CAN. Il est pleinement mobilisé dans le suivi de ce dossier pour une issue heureuse dans les meilleurs délais", indique le communiqué.

"Le Sénégal demeurera résolu, vigilant et inflexible dans la défense des droits de la sélection sénégalaise et la restauration de l'honneur du sport africain", conclut-il.

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