Sénégal: L'Université de Thiès et l'ADPME nouent un partenariat stratégique pour soutenir l'entreprenariat étudiant

18 Mars 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Thiès — L'Université Iba Der Thiam de Thiès (UIDT) et l'Agence de développement et d'encadrement des petites et moyennes entreprises (ADPME) ont officialisé, mardi, un partenariat stratégique visant à soutenir l'entrepreneuriat étudiant et l'insertion professionnelle au Sénégal, à travers une convention-cadre destinée à arrimer les programmes académiques aux besoins réels des entreprises, a constaté l'APS.

"Nous avons l'honneur d'accueillir une forte délégation de l'ADPME, à la tête de laquelle nous avons le directeur général, pour la signature d'une convention cadre et d'une convention spécifique", a fait savoir le recteur de l'UIDT de Thiès, Mamadou Babacar Ndiaye.

Selon lui, la convention- cadre entre l'UIDT et l'ADPME vise à mettre en liaison les formations, l'encadrement, l'entrepreneuriat et les petites et moyennes industries, dans le but d'accompagner l'Agenda national de transformation.

Le recteur de l'UIDT a présenté cette signature comme un "grand jour" pour l'université, avec deux structures de l'État se mettant ensemble pour le développement exclusif et pour l'atteinte des objectifs de l'Agenda national de transformation qui, selon lui, doit être pour tous le seul bréviaire pour accompagner l'État dans la mise en œuvre des politiques publiques.

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"Quand vous avez [d'une part] une université dont une des missions est d'accompagner les étudiants à l'insertion et [d'autre part] une structure de l'État aussi importante que l'ADPME, qui doit aider les entreprises, les petites et moyennes entreprises à se structurer, à se formaliser et à mieux intégrer le tissu économique, il était important que ces deux [entités] signent une convention, et c'est ce que nous avons fait aujourd'hui", s'est félicité M. Ndiaye.

Pour le directeur de l'ADPME, Alpha Thiam, il est nécessaire d'accompagner les étudiants dans les différentes étapes de maturation de leurs projets et de faire en sorte qu'une réelle implémentation de curricula et une réelle prise en compte des exigences des entreprises débouchent sur des résultats probants.

Le directeur de l'ADPME a dit souhaiter formaliser plus de 100.000 entreprises sur l'horizon des 3 à 4 ans à venir.

Dans ce sillage, il a évoqué l'opportunité d' "embarquer" l'université qui compte des entrepreneurs en son sein. "Nous voulons financer massivement pour cette année", a-t-il fait savoir.

"Nous avons aujourd'hui 20 milliards [de FCFA] de financement à destination des entrepreneurs, que nous avons déjà obtenus, grâce à l'appui d'Ecobank", a affirmé Alpha Thiam.

Lire l'article original sur APS.

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