Sénégal: Dagana - Le préfet annonce une opération de désencombrement à Ross-Béthio

Ross-Béthio — Le préfet du département de Dagana (nord), Ibrahima Ismaïl Ndiaye, annonce le lancement d'une opération de désencombrement de la voie publique à Ross-Béthio, en prélude à la célébration de la fête de l'indépendance, prévue le 4 avril prochain.

Les opérations vont se dérouler les 23 et 24 mars, selon l'autorité administrative.

"Cette opération de désencombrement est une priorité pour assurer le succès de la célébration du 4 avril. Elle permettra d'améliorer la circulation, de sécuriser les espaces et d'offrir un cadre adéquat aux populations et aux autorités", a-t-il déclaré.

S'exprimant lors d'une rencontre avec les acteurs locaux, mardi, l'autorité administrative a souligné que cette initiative constitue une étape essentielle dans les préparatifs de cet événement d'envergure nationale, pour lequel la commune de Ross-Béthio a été choisie cette année.

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Selon lui, cette opération vise à mettre fin à l'occupation anarchique de l'espace public, afin de garantir une meilleure organisation et des conditions optimales pour le bon déroulement des festivités.

Le préfet a, en outre, insisté sur l'importance d'une démarche concertée, impliquant l'ensemble des parties prenantes, notamment les commerçants, les transporteurs, les opérateurs économiques ainsi que les autorités territoriales.

Dans cette dynamique, il a indiqué que des sites de recasement ont été identifiés, en vue de permettre aux occupants de la voie publique de poursuivre leurs activités sans perte de revenus, mais dans un cadre mieux structuré.

Le préfet a par ailleurs salué l'implication des acteurs locaux et appelé à une mobilisation collective pour garantir la réussite de cette fête nationale dans la commune de Ross-Béthio.