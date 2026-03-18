Afrique: Aucune instance ne peut invalider le résultat d'un match définitif, selon Malang Diédhiou

Dakar — L'ancien arbitre international sénégalais Malang Diédhiou assure qu'il n'est pas possible d'invalider le résultat d'un match définitif, en allusion à la décision du jury d'appel de la Confédération de football (CAF) déclarant le Maroc vainqueur de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2025 sur tapis vert.

"Cette décision est intangible. Aucun jury, aucune autre instance, personne ne peut invalider le résultat d'un match définitif. Le match Sénégal-Maroc a été joué jusqu'à la fin", a-t-il dit dans un enregistrement audio rendu public.

Le président de la commission centrale des arbitres (CCA) du Sénégal, Malang Diédhiou, réagissait après la décision rendue publique par le jury d'appel de la CAF, dans la nuit de mardi à mercredi.

Le jury d'appel de la CAF, en application de l'article 84 du Règlement de la Coupe d'Afrique des nations, a déclaré l'équipe nationale du Sénégal forfait lors de la finale de la CAN Maroc 2025, le résultat étant homologué sur le score de 3-0 en faveur de la Fédération royale marocaine de football (FRMF).

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Evoquant l'article 5 des lois de jeu, l'ancien arbitre international et expert CAF/FIFA affirme que les décisions de l'arbitre, en relation avec les faits de jeu, sont "sans appel" et "définitif".

Le jury d'appel de la CAF a "sciemment" ignoré les dispositions des lois du jeu, qui ont une primauté sur le règlement de la CAN, selon Malang Diédhiou.

Le jury disciplinaire de la CAF, autre instance juridique de l'instance dirigeante du football continental, avait dans une première décision confirmé la victoire sénégalaise tout en prenant des sanctions contre les deux sélections, en lien avec les incidents enregistrés lors de la finale jouée le 18 janvier dernier.

Les joueurs sénégalais avaient un moment déserté la pelouse volontairement pour protester contre la décision de l'arbitre d'attribuer un penalty litigieux, dans les toutes dernières secondes du match, en faveur du pays organisateur.

Après une dizaine de minutes de flottement, ils étaient revenus des vestiaires pour terminer la rencontre, avant de la remporter dans les prolongations. La décision du jury d'appel de la CAF vient donc annuler cette première décision.