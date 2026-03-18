Sénégal: Marché central de Kaffrine - Ambiance encore timide à quelques jours de la Korité

Kaffrine — L'ambiance au marché central de Kaffrine, encore timide après l'incendie qui s'y est déclaré récemment, reste marquée par des difficultés économiques à quelques jours de l'Aïd-el-fitr, malgré de nouvelles habitudes de consommation.

Dans ce haut lieu de commerce de la capitale du Ndoucoumane, un certain calme prévaut en cette mi-journée, quelques jours après le sinistre qui a frappé les lieux. Les activités peinent à reprendre pleinement.

Assise devant son étal de pâte d'arachide, Astou Ségnane, une dame d'une cinquantaine d'années, fait partie des rares à avoir déjà bouclé une partie de ses préparatifs.

"J'ai payé 25 000 francs CFA pour mes trois filles. Je suis obligée de faire ces dépenses parce que cette fête est aussi celle des enfants", confie-t-elle.

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Non loin d'elle, Samba Thial, commerçant, affiche un ton plus pessimiste. Il considère que parler de fête relève presque du luxe dans le contexte actuel, marqué dit-il par une mévente des graines d'arachide et la morosité économique qui impacte les revenus des ménages.

"On ne peut pas parler de fête dans le contexte actuel de manque d'argent. Dans ces conditions, les priorités sont orientées vers des actions beaucoup plus nécessaires : assurer le repas de la Korité et acheter, si possible, des chaussures pour les enfants", indique-t-il.

Chez les vendeurs de poulets de chair, même constat. L'affluence habituelle à l'approche des fêtes n'est pas encore au rendez-vous.

"On ne voit pas de clients pour le moment. On dirait que les Kaffrinois n'ont pas d'argent", constate Cheikh Diallo, vendeur de poulets de chair.

Les prix restent pourtant accessibles, variant entre 3 500 et 4 000 francs CFA, sans intention de hausse, rassurent les vendeurs.

Malgré tout, certains clients anticipent leurs emplettes, à l'image de Mass Ségnane, qui affirme avoir déjà acheté cinq poulets et prévoit d'en prendre d'autres avant la fête.

Du côté des couturiers, la situation est contrastée. Certains, comme les occupants de l'atelier "Lansana Couture", se montrent "relativement optimistes", affirmant avoir presque bouclé leurs commandes.

Les tendances actuelles mettent en avant les tissus perlés pour les filles et les "tinimunis" pour les enfants.

En revanche, Lamine Diop, le président communal des tailleurs de Kaffrine, dresse un tableau moins reluisant. "Rien ne marche comme avant. Il n'y a ni rush ni bonne traite", regrette-t-il.

Selon lui, de nombreux clients privilégient les commandes à crédit ou se contentent de déposer des tissus sans revenir les récupérer.

Face aux contraintes financières, certains chefs de famille interrogés optent pour des solutions alternatives : ressortir d'anciens habits, recourir au pressing ou acheter du prêt-à-porter à la dernière minute.