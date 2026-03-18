Gabon: Journée internationale des droits de la femme - Les femmes de la Setrag édifiées sur le nouveau Code de la famille

Dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme commémorée chaque 8 mars, l'Association des femmes cheminots du Gabon (AFCG) a organisé, le 13 mars 2026, une rencontre d'échanges au sein de la SETRAG.

Cette initiative, tenue en différé, visait à rassembler les femmes cheminots autour d'une activité de réflexion et de formation consacrée au nouveau Code de la famille en République gabonaise.

À travers cette rencontre, l'association souhaitait offrir aux participantes un espace d'information et d'édification sur les questions juridiques qui concernent directement les femmes, notamment leurs droits au sein de la famille et dans la société.

A la SETRAG, les femmes du rail édifiées sur le Code de la famille

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Pour éclairer les participantes, une communication a été animée par la magistrate Linda Bongo Ondimba en rapport avec le code de la famille.

Selon la présidente de l'Association des femmes du chemin de fer du Gabon, Reine Leatitia Bouanga, épouse Dakouo, l'intervention de la juriste a particulièrement marqué l'assistance.

« Vous avez vu la trempe de notre oratrice, Linda Bongo Ondimba. Elle nous a laissées sans voix, parce que nous avons été beaucoup édifiées. Je tiens à remercier toutes les cheminots, ainsi que les directeurs qui nous ont accompagnés pour faire de cette journée une réussite. Nous ne nous attendions pas à voir autant de monde, et l'implication des femmes cheminots montre tout l'intérêt porté à ce sujet », a-t-elle déclaré.

Pour les femmes cheminots, le 8 mars est placé sous le signe de l'éducation et du dialogue

Au-delà de la dimension festive habituellement associée au 8 mars, l'association a souhaité donner à cette journée une portée éducative et citoyenne. Pour ses responsables, il est essentiel de rappeler les combats historiques menés par les femmes pour la reconnaissance de leurs droits et de poursuivre les efforts de sensibilisation.

Dans cette perspective, la rencontre a également pris la forme d'ateliers d'échanges, conçus comme un cadre de dialogue ouvert à toutes les femmes cheminots.

« Nous avons voulu que ces ateliers constituent une plateforme permettant aujourd'hui d'ouvrir nos portes à toutes les femmes cheminots. Nous voulons mettre cette journée au profit de la célébration des droits de la femme. Nous avons un long programme annuel qui met l'accent sur l'éducation et la sensibilisation des femmes à l'importance du développement personnel », a expliqué la présidente de l'association Mme Reine Leatitia Bouanga ,épouse Dakouo.

Lutter contre les violences,les femmes conjuguent leur rôle de mères et leur engagement professionnel

Plusieurs thématiques ont ainsi été abordées au cours de cette journée, notamment celles liées aux violences faites aux femmes. Le thème annuel retenu par l'association est d'ailleurs : « Les femmes se lèvent pour lutter contre les violences diverses ».

Dans cette dynamique, les discussions ont notamment porté sur les violences en milieu scolaire, un sujet qui concerne particulièrement les femmes en tant que mères et éducatrices.

« Au-delà d'être des femmes professionnelles très impliquées dans notre milieu de travail, nous sommes aussi des femmes et des mères. Cette réflexion nous permet de mieux accompagner nos enfants et de réussir également dans notre environnement professionnel », a-t-elle souligné.

De la célébration à l'action au renforcement des capacités des femmes

A l'issue de cette rencontre, le principal message adressé aux participantes est clair. La célébration du 8 mars ne doit pas se limiter aux festivités, mais doit surtout être l'occasion de renforcer les capacités des femmes, de promouvoir leurs droits et de les encourager à investir davantage dans leur développement personnel.