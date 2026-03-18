Gabon: Le Président de la République reçoit l'Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire du Royaume d'Arabie Saoudite

Le Président de la République, Chef de l'État, Brice Clotaire OLIGUI NGUEMA a accordé ce jour une audience à Son Excellence, Farraj Ben Nader Ben Farraj Ben Nader, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire du Royaume d'Arabie Saoudite près la République Gabonaise, porteur d'un message de Sa Majesté le Roi Salman Ben Abdelaziz Al Saoud, Serviteur des Deux Saintes Mosquées.

Au cours de cet entretien, le diplomate saoudien a transmis le message de son souverain, tout en réaffirmant la volonté des autorités saoudiennes de consolider et d'intensifier les relations de coopération bilatérale avec le Gabon, notamment à travers la mise en oeuvre de projets stratégiques à fort impact économique et social.

Les échanges ont également permis de souligner la convergence de vues entre les deux pays sur les enjeux de développement, de stabilité et de partenariat durable.

Cette audience illustre la qualité et la solidité des relations diplomatiques entre la République Gabonaise et le Royaume d'Arabie Saoudite, fondées sur le respect mutuel, le dialogue constructif et une ambition partagée de renforcer leur coopération au service de leurs peuples respectifs.