Gabon: Visite du site de l'hôtel Atlantique par la Ministre du Tourisme Durable et de l'Artisanat

Libreville, le lundi 09 mars 2026, le Ministre du Tourisme Durable et de l'Artisanat, Pr Marcelle Ibinga épse Itsitsa a effectué une visite d'inspection sur le site de l'Hôtel Atlantique actuellement en construction.

Cette descente s'inscrit dans la volonté du Gouvernement de suivre de près les projets d'infrastructures touristiques destinés à renforcer l'offre hôtelière nationale.

Lors de cette visite, le Ministre a pu apprécier l'état d'avancement des travaux de cet établissement hôtelier qui viendra enrichir le paysage touristique de la capitale.

L'hôtel disposera d'une capacité d'accueil de 80 chambres, dont une suite présidentielle, six suites et vingt-quatre chambres de luxe, en plus des autres catégories de chambres et des équipements modernes destinés à offrir un confort optimal aux touristes.

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Ainsi, le membre du Gouvernement a salué cette initiative qui contribue à améliorer la qualité des infrastructures d'accueil et à renforcer l'attractivité de la destination Gabon. Elle a également encouragé les promoteurs à poursuivre leurs efforts afin de livrer un établissement répondant aux standards internationaux de l'hôtellerie.

Cette visite de terrain témoigne de l'engagement du Ministère du Tourisme Durable et de l'Artisanat à accompagner les investisseurs et à soutenir le développement d'infrastructures touristiques modernes, essentielles à la promotion de la destination Gabon.