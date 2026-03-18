Maroc: Des milliers de fidèles commémorent Laylat Al-Qadr à la Mosquée Hassan II

La Mosquée Hassan II de Casablanca constitue, durant le mois sacré de Ramadan, une destination spirituelle de prédilection pour les fidèles de tous âges et de toutes catégories sociales, qui y affluent en grand nombre, avec une affluence particulièrement accrue lors des prières d'Al-Icha et des Tarawih et à l'occasion de Laylat Al-Qadr (Nuit du destin).

Dans cette atmosphère empreinte de spiritualité propre à Laylat Al-Qadr, des foules nombreuses de fidèles ont convergé, lundi soir, vers la Mosquée Hassan II pour célébrer cette nuit bénie dans une ambiance de piété, de quiétude et de rapprochement du Tout-Puissant.

Dès la rupture du jeûne, les regards et les coeurs se tournent vers ce monument religieux emblématique, qui se distingue par son emplacement exceptionnel surplombant l'océan, devenant ainsi le point de convergence des fidèles de Casablanca et de ses environs. Dans l'enceinte de ce haut lieu de culte et de recueillement, les croyants affluent pour célébrer une nuit qui vaut mieux que mille mois, dans une ambiance marquée par la sérénité, le recueillement et la ferveur.

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Dans ce contexte, l'imam de la Mosquée Hassan II de Casablanca, Omar El Kazabri, a souligné, dans une déclaration à la presse, l'importance des dix derniers jours du mois de Ramadan, période durant laquelle les opportunités de se rapprocher de Dieu et les récompenses se multiplient, les péchés sont pardonnés et les invocations exaucées, rappelant que parmi ces nuits, il y a une nuit (Laylat Al-Qadr) que le Prophète Sidna Mohammed (PSL) et le Saint Coran ont décrite comme étant meilleure que mille mois.

Il a ajouté que la tradition prophétique regorge de hadiths mettant en avant les mérites de cette nuit, ainsi que les bienfaits, bénédictions et faveurs que Dieu accorde à Ses serviteurs, notamment la délivrance du châtiment.

Pour sa part, le président du Conseil des Oulémas de la région Casablanca-Settat, Mohamed Mechane, a indiqué, qu'il est de tradition dans le Royaume de célébrer la Nuit du Destin, au cours de laquelle le Saint Coran a été révélé, précisant que cette célébration est marquée chaque année par la clôture de la lecture de "Sahih Al Boukhari", suivie de l'explication de son dernier hadith et de l'élévation de prières et invocations.

Tout au long du mois sacré, dès l'appel à la prière d'Al-Icha, les fidèles se pressent pour occuper les premiers rangs dans l'enceinte de la Mosquée Hassan II. En quelques instants, la grande salle de ce prestigieux édifice religieux, pouvant accueillir plus de cent mille fidèles, se remplit de croyants venus prier derrière des imams à la voix mélodieuse, capable de toucher les coeurs et d'élever les âmes dans la ferveur du culte.