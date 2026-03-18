Maroc: Téléphonie mobile - 59,16 millions d'abonnés à fin décembre 2025

18 Mars 2026
Libération (Casablanca)

Le parc global de la téléphonie mobile au Maroc est passé à 59,16 millions à fin décembre 2025, contre 58,28 millions d'abonnés un an auparavant, soit une hausse de plus de 1,5%, selon l'Agence nationale de réglementation des télécommunications (ANRT).

Le taux de pénétration s'est ainsi situé à 160,65% à fin décembre 2025 contre 158,26% à fin décembre 2024, précise l'ANRT dans son tableau de bord trimestriel.

La répartition par opérateur fait ressortir Wana Corporate avec une part de marché de 34,12% devant Medi Telecom (33,59%) et Itissalat Al-Maghrib (32,29%).

Par mode de facturation, le parc mobile prépayé domine à fin décembre 2025, avec 86%, contre 14% pour le parc mobile postpayé, fait savoir la même source.

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L'ANRT révèle que le trafic voix sortant de la téléphonie mobile, correspondant à la somme des minutes consommées par les abonnés (y compris les roamers IN) pendant le quatrième trimestre 2025, s'est établi à 9,472 millions de minutes contre 10,282 millions au troisième trimestre 2025, rapporte la MAP.

L'usage moyen mensuel sortant par client mobile a atteint 58 minutes/mois au quatrième trimestre 2025 contre 59 minutes/mois au troisième trimestre 2025.

Le trafic SMS sortant, qui correspond à la somme des SMS envoyés pendant un trimestre donné par les clients de tous les opérateurs de téléphonie, a enregistré 384 millions de SMS au quatrième trimestre 2025, en baisse de 3,92% par comparaison au trimestre précédent.

Pour sa part, le parc de la téléphonie fixe s'est établi à 3,22 millions d'abonnés à fin décembre 2025 contre 3,03 millions d'abonnés un an auparavant, marquant une hausse annuelle de 6,29%.

Le taux de pénétration des ménages à la téléphonie fixe a atteint 28,70%. Itissalat Al-Maghrib est toujours en tête avec une part de marché de 50,95% devant Medi Telecom (28,81%) et Wana Corporate (20,24%).

S'agissant de la téléphonie fixe résidentielle, le nombre d'abonnés a atteint 2,66 millions à fin décembre contre 2,51 millions à fin décembre 2024, soit une évolution annuelle de 5,85%. De son côté, le parc de la téléphonie fixe professionnelle a enregistré une hausse annuelle de 8,43% en passant de 520.000 à 564.000 abonnés.

De son côté, le taux de pénétration de l'Internet a atteint 112,59% à fin décembre 2025, contre 109,21% en 2024 et 74,1% en 2019.

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