Afrique: Report du procès en appel de 18 supporters sénégalais

Le procès en appel de 18 supporters sénégalais, condamnés à des peines allant de trois mois à un an de prison pour "hooliganisme" durant la finale de la CAN-2025, s'est ouvert lundi et a aussitôt été reporté au 30 mars, selon la défense.

La cour d'appel de Rabat a renvoyé le procès à la demande de la défense pour préparer les dossiers, a précisé à l'AFP l'avocate des accusés, Naïma El Guellaf.

Les prévenus, emprisonnés depuis la finale, sont poursuivis pour des actes de violence notamment contre les forces de l'ordre, dégradation d'équipements sportifs, invasion de la pelouse et jets de projectiles, des accusations niées.

Le 19 février, neuf d'entre eux ont été condamnés, en première instance, à un an de prison, six autres à six mois et les trois derniers à trois mois.