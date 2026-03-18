Congo-Kinshasa: MSF ouvre un centre de prise en charge gratuite des complications de la rougeole à Goma

L'ONG Médecins sans frontières (MSF) a ouvert un centre de prise en charge gratuite des complications de la rougeole à l'hôpital général de référence de Kyeshero, à Goma, dans le Nord-Kivu. Cette initiative intervient alors que plusieurs zones de santé de la province enregistrent une flambée de cas depuis plus de six mois.

Chaque jour, de nombreux nouveaux cas sont notifiés dans les centres de santé de Goma, Karisimbi et Nyiragongo. Si certains enfants sont pris en charge localement, d'autres développent des complications nécessitant des soins spécialisés. C'est pour répondre à ce besoin que MSF a mis en place ce centre dédié.

Situé à l'écart au sein de l'hôpital de Kyeshero, il fonctionne selon un protocole strict, recevant uniquement les cas référés par les structures de santé locales.

Témoignages de parents

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« Quand je suis arrivée ici, l'état de mon enfant était très grave. Il avait une forte fièvre, la grippe, une toux qui ne s'arrêtait pas... Pendant que je circulais dans des pharmacies pour chercher des médicaments qui n'amélioraient pas son état, on m'a dit que je pouvais venir ici pour une bonne prise en charge. Depuis que je suis là, son état s'améliore et nous disons merci à tous ceux qui interviennent dans ces soins », témoigne une mère dont l'enfant est hospitalisé.

Consciente des risques liés à la maladie, elle invite les autres parents à ne pas manquer la campagne de vaccination de masse actuellement en cours.

Selon le Dr Ahadi Kamabu, coordonnateur médical de MSF dans ce centre, sur les 50 lits disponibles, la moyenne d'occupation se situe entre 20 et 30 depuis six mois. Il espère que la campagne de vaccination lancée ce mardi à Goma permettra progressivement de réduire le nombre de patients hospitalisés.